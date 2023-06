Luca, tras salir de ‘MasterChef’: «He recibido mucho odio. Que sigan hablando e inventando mentiras»

Luca Dazi se convertía la pasada semana en el vigésimo tercer expulsado de ‘MasterChef 11‘. El catalán-italiano se quedaba a las puertas del desenlace del programa culinario que celebrará su gran final el próximo lunes, 19 de junio en TVE.

El tik toker de 18 años ha sido el protagonista absoluto de esta undécima edición de ‘MasterChef’, cuyo concurso ha estado marcado por sus rifirrafes con aspirantes como Jotha, y señalado por varios de sus compañeros de haber recibido «favoritismo» del jurado.

Luca atiende a la petición de El Televisero para ser entrevistado justo a su salida de ‘MasterChef’. El ex concursante valora qué ha sido lo más duro de su paso por el concurso, cómo ha llevado las críticas de sus propios compañeros y de qué forma ha gestionado el acoso de los ‘haters’ en redes sociales.

¿Cómo describirías tu experiencia en ‘MasterChef’?

Mi experiencia en ‘MasterChef’ ha sido un crecimiento personal enorme que ha servido para que miles de jóvenes se sientan reflejados en muchos aspectos. Ha sido inolvidable.

¿Qué es lo más difícil de concursar en ‘MasterChef’? Te hemos visto abatido por la presión en algunos exteriores…

Este programa es mucho más duro de lo que parece. Es muy intenso y exigente, y hay que ser fuerte en muchos aspectos, no solo en cocinar.

Hiciste un llamativo alegato de despedida sobre el materialismo y la superficialidad, ¿cuánto has cambiado a lo largo del programa?

Me consideraba una persona que solo era feliz comprando y gastando o teniendo un x número de seguidores. Y me di cuenta en ‘MasterChef’ que realmente lo que importa es vivir con poco y alegrarme por cualquier detalle. Y eso es lo que me llevo.

"Luca entró siendo una persona superficial, materialista, y aquí me he dado cuenta de que hay más vida más allá de un móvil" https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/pU4Q1Ic8gz — MasterChef (@MasterChef_es) June 6, 2023

¿Cómo te sentiste cuándo te dijeron que eras el expulsado? ¿Te veías en la final?

Pues sentí pena porque le coges una confianza enorme a tus compañeros y los quiero como mi familia; son los mejores. Siendo sincero no me veía en la final, porque había gente muy muy buena en este programa.

¿Has estado muy pendiente de las redes y de lo que se decía de ti cada gala?

No, no he mirado nada (risas). La gente gasta tiempo pensando que voy a leer comentarios… pero mejor que no los escriban porque no respondo ni miro nada, no tengo tiempo.

¿Has recibido mensajes de odio en redes sociales?

Sí, muchos. Pero me da igual porque no me conocen de nada. No saben cómo soy realmente, así que no pierdo el tiempo de mi vida, que es oro, en leer a gente aburrida. Yo digo: mira que sus vidas deben ser vacías como para ir a insultar a una persona que no conocen.

¿Qué les dirías a quiénes te han criticado y acusado de favoritismo en el programa?

Que sigan hablando e inventando, que se aburren mucho. ¿Qué puedo decirles, si es mentira?

Luca Dazi, en los fogones de ‘MasterChef 11’. | RTVE

Jotha ha sido tu gran enemigo dentro de ‘MasterChef’. ¿Cómo ha sido tu relación con los compañeros? ¿ha habido algún pique fuera de cámaras?

Éramos tantos que claramente no era posible llevarse bien con todos. Es obvio (risas).

¿A partir de ahora qué te planteas? ¿Tienes algún proyecto profesional relacionado con la cocina?

Sigo estudiando y creando contenido en mi cuenta de Tik Tok, que es lo que me hace feliz. Y tal vez, en un futuro algo de cocina sí claro… quién sabe, me encanta cocinar y comer (risas).

¿Volverías a repetir la experiencia de ‘MasterChef’?

Claramente sí, ha sido muy heavy.

¿Cómo te definirías en tres palabras?

Alocado, único y personalidad.