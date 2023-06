Jotha señala lo que se cuece en ‘MasterChef’ y pone sobre la pista quién será ganador

‘MasterChef 11‘ vive este martes la semifinal del concurso después de que este mismo lunes el talent de cocina de TVE sorprendiera con su última expulsión y anunciara a sus cinco semifinalistas. Y como ya es habitual, Jotha no ha dudado en comentar la gala a través de sus redes sociales.

El DJ, que se salvaba por sorpresa de la expulsión, ha decidido comentar todos los detalles de la última entrega del programa en la que los concursantes se reencontraron con sus familiares y recibieron la visita de Lorena Castell. Tras esto, la cosa se puso más tensa y el programa se acabó saldando con la expulsión de Ana.

«Vámonos con el resumen del programa 23, que se dice pronto. ¡23! Quitando el principio, que vinieron los familiares y hubo mucho llanto, qué emoción, qué bonito todo… Nos mandaron a eliminación al ‘innombrable’ [Álex], a Ana y a mí», empieza explicando Jotha en su último vídeo comentando el programa.

«Hicimos unos postres con sus cosillas, unos edulcorantes maravillosos, donde yo me marqué una tarta de limón un poquito ácida. El innombrable se marcó un postrecillo y Ana tropezó con un postre. La verdad es que estaba muy, muy nerviosa», prosigue relatando, aireando así los detalles y las sensaciones que él vivió durante la grabación del programa.

Lo cierto es que muchos de sus seguidores no han entendido porque se refiere a Álex como el ‘innombrable’. Algunos creen que lo hace porque Álex será el ganador de la undécima edición de ‘MasterChef’ mientras que otros simplemente recuerdan que fue el propio Álex el que pidió a Jotha que no lo nombrara en sus redes sociales.

Tras la expulsión de Ana, Jotha no tiene reparo en cargar contra sus compañeros de concurso: «Estaba pensando yo ahora… Ana se fue, muy a mi pesar. ¡Me he quedado con todos los cayetanos allí! ¡Verás!». Con estas palabras, se refiere a Álex, Eneko, Lluis y Pilu a la vez que también reflexiona y concluye que, si en la semifinal vuelve a ir a expulsión, cumpliría el récord de las veces que un concursante ha acabado en dicha prueba: dieciocho. De esta manera, Jotha podría estar adelantando lo que podría suceder esta noche.

Para acabar, el DJ concursante de ‘MasterChef’ recuerda que se ha clasificado para la semifinal y dispara contra uno de sus compañeros: «Me he dado cuenta hoy de que Lluis sigue en el programa. No me había yo pispado. ¡Solos ante el peligro! ¡Ante la resistencia!».