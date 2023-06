La amarga decisión a la que Asraf se ve abocado en plena recta final de ‘Supervivientes’

Asraf Beno está más solo y repudiado que nunca en ‘Supervivientes 2023′. Desde que rompiera su amistad con Adara Molinero por un rotondazo de ella sin explicación, el novio de Isa Pantoja no levanta cabeza. Y no es para menos, pues todos le desprecian. Esta soledad se ha vuelto a poner de manifiesto con la amarga decisión que ha tenido que tomar y que no ha gustado un pelo al resto de sus compañeros.

Las horas previas a que se celebrara la ceremonia de salvación en ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ el pasado martes, que acabó con Arsaf salvado por la audiencia, estuvieron marcadas por el malestar que los concursantes están sufriendo en los últimos días. Las náuseas, los mareos y el hambre están haciendo estragos entre los supervivientes. Por tal motivo, decidían adelantar la hora de la comida.

Mientras el grupo se disponía a cocinar, Asraf optaba por coger sus cosas y llevárselas a un lugar completamente apartado. No soporta más los ataques y el ninguneo sistemático. Un gesto que no ha gustado nada a algunos de sus compañeros. «Quiero que quede claro que él coge su saco y se va porque le da la gana», comentaba Alma Bollo. Mientras que Jonan se mostraba más duro con él: «A estas alturas no voy a aguantar tonterías de nadie».

Una vez la comida estuvo lista, la hija de Raquel Bollo llamó a su compañero para que se acercara a comer. «Se ha ido a la otra punta de la playa», le señalaba Jonan. «¡Asraf! ¿A dónde te has ido? ¿Da más el sol ahí o qué?», le preguntaba Bosco a gritos en un tono sarcástico. Y es que todos consideran que se aísla a conciencia para dibujar una imagen de víctima de cara a la audiencia.

Asraf cuenta con el respaldo de la audiencia de ‘Supervivientes’

No obstante, aunque cada vez se encuentre más solo en la isla, el novio de Isa Pi cuenta con el respaldo total y absoluto de la audiencia que, una semana más, le volvió a salvar de la nominación. Después de que Carlos Sobera le comunicara que él era el concursante indultado, el joven no ha podido evitar ponerse a gritar y a dar saltos de alegría, mientras que Artùr Dainese y Bosco Martínez-Bordiú se quedaban con caras de resignación, pues uno de los dos se convertirá este mismo jueves en el nuevo expulsado de ‘Supervivientes 2023’.

Fue una gran noche para Asraf que, además de salvarse a de la nominación, se convirtió en finalista de la prueba de líder. Este jueves, también durante la gala, él, Alma y Bosco se disputarán el preciado collar que otorgará la inmunidad en las nominaciones. Eso sí, siempre que este último no sea el expulsado de la noche.