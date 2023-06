Ivana Icardi da explicaciones ante lo que no deja de comentarse sobre Adara Molinero en ‘SV’

Cuando quedan dos semanas para que ‘Supervivientes 2023‘ llegue a su fin y conozcamos al flamante ganador o ganadora, Ivana Icardi ha sorprendido a propios y extraños al salir, por primera vez, en defensa de su archienemiga, Adara Molinero. El motivo ha sido las críticas que ha recibido la concursante por tener la tripa hincada en ciertos momentos del programa.

«Creo que no es casualidad que a las dos participantes que se les nota más la barriga en ‘Supervivientes’ fueran madres», ha empezado diciendo en su perfil de Twitter la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ en 2020. De esta forma, hacía referencia tanto a Adara como a Alma Bollo, quienes han recibido numerosas críticas en redes sociales por tener la tripa hinchada. Según ha explicado la argentina: «Se llama diástasis y a lo mejor ni sabían que la tenían hasta ahora».

La diástasis abdominal es la separación de los músculos rectos del abdomen como consecuencia de un daño en el tejido conectivo y se puede dar en cualquier persona y a cualquier edad. Pero es más común en mujeres embarazadas, especialmente durante el primer trimestre de gestación. Además, cabe recordar que Adara ha sufrido problemas estomacales a lo largo del último año, lo que podría explicar esta hinchazón. Pero, desde luego, es un gesto importante por parte de Ivana Icardi el hecho de que haya salido en su defensa.

Creo que no es casualidad que a las dos participantes qué se les nota más la barriga en SV fueran madres. Se llama diástasis y a lo mejor ni sabían que la tenían, hasta ahora — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) June 14, 2023

Los duros ataques de Ivana Icardi a Adara Molinero durante ‘Supervivientes 2023’

Y es que, la hermana de Mauro Icardi se ha mostrado durísima con el paso de la hija de Elena Rodríguez por ‘Supervivientes 2023’. Hace unas semanas, no dudó en enzarzarse a través de Twitter con un adarista que le afeó que siembre que va a un plató de televisión sea para criticar a Adara. En su defensa, Ivana alegó que ésta tampoco ha hecho cosas muy diferentes cuando ha ido a algún programa: «Ha ido a hablar de exnovios, de otros concursantes como hizo en mi edición, de tamaños, de su familia…».

Ante esto, el adarista le recordó que a Adara le hicieron una entrevista tras proclamarse ganadora de ‘GH VIP 7’. Esto hizo que la argentina estallara por completo. Incluso llegó a asegurar que si se hizo con la victoria en ese programa fue por que le puso los cuernos a Hugo Sierra con Gianmarco Onestini. «Ganó por poner los cuernos y dio de comer con la historia dos meses. No es ningún talento, como me lo quieres pintar. Y la llamaron porque si no recuerdo mal estaba su ex, Pol (Badía), con su nuevo novio, que era (El Maestro) Joao, y ahí estaba el salseo, ¿no? Si era tan brillante hubiera ganado su primer ‘GH'», sentenció Ivana Icardi.