Horóscopo de hoy, jueves 1 de junio de 2023: predicción diaria de Esperanza Gracia

Arrancamos junio y la astróloga Esperanza Gracia nos ofrece el pronóstico del horóscopo para el primer día del mes en cada signo del zodiaco: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio. ¿Qué suerte correrá tu signo en salud, trabajo, dinero, o amor?

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, con la llegada de junio nos trae la última Luna Llena de la primavera. Este mes nos va a traer mucha energía, fuerza y vitalidad, porque vamos a recibirlo con esa Luna Llena de fresa, o también conocida como Luna de miel, que se producirá el domingo 4 de junio en el signo de Sagitario. Su influjo va a ser muy poderoso para levantar nuestro ánimo, y nos ayudará sobre todo a ver la vida con alegría y optimismo, y va a despertar nuestra curiosidad.

Descubre tu predicción diaria del horóscopo y lo que te depara el futuro para hoy, jueves 1 de junio de 2023:

Horóscopo diario Acuario

Procura adaptarte a las circunstancias que se presenten de manera inesperada sin dejar que te desborden. Necesitas controlar los pensamientos negativos para recuperar la sonrisa. Llevar algo plateado va a darte suerte.

Horóscopo diario Escorpio

Comienzas el mes con la Luna creciendo en tu signo, que te transmite una fuerza inusitada para que afrontes con éxito situaciones que te estaban sobrepasando. Hoy el número 4 va a darte suerte; apuesta por él.

Horóscopo diario Aries

Empiezas el mes con la suerte de cara. Tu buena estrella te va a acompañar siempre, y en algunos momentos tendrás la sensación de que los ángeles velan por ti. Se avecinan cambios muy positivos.

Horóscopo diario Géminis

Felicidades. Es el momento de conectar con tu corazón, con tus sentimientos, con esas emociones que habitualmente quedan eclipsadas por esa intensa actividad mental que tienes. Vas a contar con la ayuda de los que te quieren.

Horóscopo diario Tauro

Vas a desprender vibraciones tan buenas a tu alrededor que será inevitable que la gente se fije en ti. Ahora te resultará más sencillo saber hacia dónde debes dirigir tus pasos para conseguir lo que tienes en mente.

Horóscopo diario Virgo

A pesar de que en ocasiones tengas la sensación de que no merece la pena darlo todo, va a darse una serie de circunstancias que puede hacerte cambiar de opinión. En el amor, no escondas tus sentimientos.

Horóscopo diario Cáncer

Puede que estés muy impulsivo y te cueste ceder. No quieras imponer tu criterio contra viento y marea porque provocarás muchas tensiones. Con el planeta Venus en tu signo, tu poder de seducción está por las nubes.

Horóscopo diario Piscis

Querrás quedarte en un segundo plano y dejar el protagonismo para otros, pero lo vas a tener difícil… Con los buenos aspectos que recibes del planeta Venus vas a irradiar algo especial que atraerá mucho a todo el que esté cerca de ti.

Horóscopo diario Libra

Aunque algo no vaya como habías pensado, no abandones y sigue intentándolo, que tú no eres de los que se rinden… Necesitas dejar atrás algún prejuicio que te está condicionando. Un secreto o asunto poco claro puede salir a la luz.

Horóscopo diario Leo

Con el planeta Marte en tu signo, tu liderazgo será indiscutible y tu fuerza de voluntad y carisma te abrirán muchas puertas. Te costará someterte a las normas y a lo establecido, y ese punto de rebeldía te hará muy atrayente.

Horóscopo diario Sagitario

Puede que el cansancio y la desgana se hagan notar, pero vas a compensarlos con una intensa actividad mental. Vas a tener las ideas tan claras que esa seguridad puede traerte conflictos. Cuida mucho el tono que empleas.

Horóscopo diario Capricornio

Comienzas el mes con ilusiones renovadas. Gracias a los maravillosos aspectos astrales que estás recibiendo, algo que te interesa pronto comenzará a rodar de forma favorable.