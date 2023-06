Eva González tiene que dar explicaciones por lo sucedido en las batallas de ‘La Voz Kids’

Este sábado, 3 de junio, Antena 3 ha emitido la primera entrega de las batallas de la presente edición de ‘La Voz Kids’. Una gala llena de emociones, y también de momentos caóticos como el sucedido con el primer robo de la edición y que obligó a Eva González a intervenir para poner orden entre los coaches.

Bety, María y Aitana, del equipo de Sebastián Yatra, maravillaron al resto de expertos por lo bien que coordinaron sus voces y la emoción que le pusieron a su tema, ‘Ocean’, de Karol G. Pero, finalmente, el colombiano y su asesor, Rayden, decidieron que fuera Bety la que continúe en el programa. Por lo tanto, sus dos compañeras quedaron en manos de Rosario, David Bisbal y Aitana, que tenían la posibilidad de ‘robarlas’ para sus equipos.

Así les explicó Eva González en qué consistía el ‘robo’: «Os lo explico. Vais a tener diez segundos, desde el momento en el que yo active el tiempo del robo. Ya sabéis que aquí impera la ley del más rápido. El primero que pulse el botón será el primero que tenga opciones a robar, saldrá del plató y se reunirá con su nueva voz». Y les dejó claro que las manos tenían que estar sobre las piernas: «Si hay infracción, hay VAR».

Eva González tiene que poner orden entre los coaches

Y, en efecto, el VAR se vio obligado a intervenir tras el caótico momento vivido, ya que los tres coaches se lanzaron al botón cuando no había pasado ni siquiera un segundo desde que la presentadora gritó tiempo. «¡Se empieza, y le he dado! Eso es trampa», se quejó Aitana, al ver que David Bisbal se daba por ganador. «Un momento, por favor. Tenemos muchas cámaras, el VAR está trabajando en ello», les recordó Eva González.

«¡Yo antes! ¡Yo antes!», insistía la benjamina. «¡No señor! Aitana no tenía las manos aquí, las tenía aquí», espetó Rosario, asegurando que su compañera no tenía las manos colocadas en las piernas, sino en la zona del botón. Algo que las cámaras corroboraron: «Claramente, en la imagen se ve cómo David es el primero en pulsar, con las manos en los muslos, que es en lo que hemos quedado. Aitana no tenía las manos ahí. El robo es tuyo, David», informó la presentadora. A la cantante no le quedó otra que admitir que había hecho trampas para quedarse con la voz de su tocaya, que finalmente, se fue al equipo de David Bisbal.