Eneko se proclama ganador absoluto de ‘MasterChef 11’ en una reñidísima gala final

Trece semanas y 25 programas después, ‘MasterChef 11‘ ha llegado este lunes a su gran final. Ha sido una final de altura tras superar un casting de 70.000 aspirantes y en la que Eneko, Lluís, Álex y Pilu conseguían ser los cuatro finalistas entre los 31 aspirantes que consiguieron entrar el programa. Tras las dos pruebas de la final y el duelo final, el ganador de la undécima edición de ‘MasterChef’ era Eneko Fernández.

Con su triunfo, el programa le ha recompensado con el ansiado trofeo, la posibilidad de publicar su propio libro de recetas, un Master en Cocina, Técnica y Producto en el Basque Culinary Center y y 100.000 euros en metálico. Por su parte, Álex como subcampeón gana un Máster en Pastelería de Restaurante y Cocina Dulce; y Lluís como tercer finalista se llevaba un curso de especialización de ocho semanas de duración.

Eneko Fernández completa así la lista de ganadores de las diez ediciones de ‘MasterChef’ formada por Juan Manuel Sánchez, Vicky Pulgarín, Carlos Maldonado, Virginia Naranjo, Jorge Brazález, Marta Verona, Aleix Puig, Ana Iglesias, Arnau París y María Lo.

Eneko, primer duelista de ‘MasterChef 11’

Ha sido la edición más larga y competida de la historia. Y como es habitual, los cuatro finalistas se han enfrentado este lunes a ‘Sigue al chef’, una de las célebres pruebas de cada final. Pero como ‘MasterChef 11’ ha sido la edición XXL, los jueces han aumentado un poco la dificultad de la misma. Así, para conseguir la primera chaquetilla de la noche, Eneko, Lluís, Álex y Pilu han tenido que replicar un plato de Toño Pérez siguiendo paso a paso las indicaciones del chef. Lo han hecho eso sí a ciegas. Pues los cuatro tenían que seguirle de espaldas sin poder ver nada.

Una prueba en la que Lluís iba por adelantado haciendo cosas antes de lo debido, algo que criticaban los jueces desde su lugar. Mientras Pilu y Álex trataban de seguirle pero se perdían de vez en cuando y no paraban de preguntar. Por su lado, Eneko parecía ser el que mejor estaba siguiendo al chef haciendo todas las elaboraciones a la vez que él.

Tras un cocinado duro, llegaba el momento de la cata y el primero en ser evaluado por los jueces era Lluís, que recibía un rapapolvo por parte del jurado de ‘masterChef’ por haberse adelantado al chef y no haber escuchado ni seguido a Toño Pérez. Por su lado, Pilu era felicitada por su buen trabajo mientras que a Álex le decían que le faltaba finura y que tenía algunos errores. El último en presentar su plato era Eneko, a quién le felicitaban por su plato. «Has sido el único que ha ido todo el tiempo siguiendo al chef, has estado super concentrado», le decía Samantha Vallejo-Nágera.

Después de probar sus cuatro platos, los jueces con ayuda de Toño Pérez decidían que el primer duelista de ‘MasterChef 11’ y por tanto el primero en llevarse la chaquetilla era Eneko. «El reto de seguir al chef no es sencillo y este año lo hemos complicado un poco más, habéis presentado un plato digno de una gran final», comentaba Pepe Rodríguez. Y los jueces decidían hacer un ranking: Lluis en cuarto lugar, Álex en tercero, Pilu en segundo y finalmente Eneko que se convertía en el primer duelista.

Álex gana la segunda chaquetilla

De ese modo, Pilu, Álex y Lluís se jugaban la segunda chaquetilla y su paso al duelo final en la última prueba de exteriores de ‘MasterChef 11’. Un reto que les llevaba al Restaurante Martín Berasategui de Lasarte-Oria (tres Soles Repsol), que celebra este año su 30º aniversario. Los tres tenían que elaborar un menú diseñado por el chef vasco y su «garrote».

Cada uno, tenía que elaborar dos platos de los seis que componían el menú. Pilu al ser la segunda mejor de la prueba anterior era la primera en elegir, Álex el siguiente mientras que Lluís se quedaba sin poder escoger sus platos. Durante el cocinado, Pilu se venía abajo al no ser capaz de hacer alguna de las elaboraciones de su primer plato. Algo que llevaba a que sus compañeros trataran de animarla pero ella les pedía que la dejaran tranquila.

Tras sacar su primer plato, a la hora de sacar el segundo Jordi Cruz decidía adelantar el segundo de Álex al ir mal de tiempo. De ese modo, el joven ex concursante de ‘MasterChef Junior’ terminaba su cocinado y era felicitado por Pepe Rodríguez. «Has crecido como persona, has crecido como cocinero y has crecido como un gran aspirante», le decía el juez. Mientras Pilu se venía abajo al no estar satisfecha con lo que había hecho y haber cometido errores. «Nunca bajes los brazos», le advertía entonces Jordi Cruz después de que sacara sus dos platos. También Lluís conseguía sacar sus dos platos.

Después de que los comensales probaran todos los platos, llegaba el turno de que Pepe, Samantha y Jordi escogieran al segundo duelista de ‘MasterChef 11’. Después de haber sido la segunda mejor de la prueba de seguir al chef, Pilu se quedaba fuera del duelo final y se quedaba en cuarta posición. En tercer lugar se situaba Lluís mientras que el que conseguía la segunda chaquetilla y pasaba al duelo final era Álex.

Eneko, ganador de un reñido duelo final

Después de las dos primeras pruebas, era el momento del ansiado duelo final en el que los dos amigos, Eneko y Álex se enfrentaban cara a cara para demostrar quién de los dos era el mejor cocinero y el mejor ‘MasterChef’ y mostrar a todos lo que han aprendido en estas trece semanas. Las dos han tenido que elaborar un menú elaborado por un entrante, un plato principal y el postre.

Ha sido uno de los duelos finales más reñidos de la historia con ambos concursantes tirando de vanguardia y tradición con sus menús. Y es que ambos decidían hacer un menú dedicado a sus familias y sus seres queridos. De hecho, Pepe Rodríguez bromeaba durante la cata con un símil deportivo aprovechando que Eneko fue futbolista. «El partido pide prórroga», aseguraba al ver que los platos de los dos estaban a un gran nivel.

Pero era Eneko el que se imponía finalmente a su «hermano pequeño» Álex con un menú dedicado a su familia. Como entrante presentaba un tartar de carabinero marinado con cítricos, shots y crujiente de cilantro y sopa laksa de carabinero; de plato principal optaba por un pichón a baja temperatura, milhojas de paté y multi esferas de maíz; y como colofón un postre compuesto por helado de chocolate blanco y pimienta de Jamaica, bizcocho de sifón de té matcha, piedras de chocolate y algodón de azúcar.

Los tres platos de María recibían la enhorabuena de los jueces y de Mauro Colagreco. «Es un plato muy bien logrado que podríamos poner en cualquier restaurante», le decía Pepe Rodríguez tras probar el primer plato. «Es un plato transparente, elegante y expresivo como tú. Te define y cuando un plato habla de uno se tiene que celebrar», apostillaba Jordi Cruz. También le alababan su plato principal al asegurarle que «has sabido jugar muy bien con un plato maduro».

«Un gran trabajo desde que entraste en las cocinas. Es un menú muy pensado, muy bien hecho, los guapos podemos cocinar bien y hablar bien. Bienvenido al club», terminaba de decirle Pepe Rodríguez a Eneko tras probar todo su menú y antes de decir su nombre como ganador.