El enganchón de Lluís con el jurado de ‘MasterChef’ revienta la final: «Una falta de respeto»

‘MasterChef 11‘ celebraba este lunes su gran final. Y lo hacía con cuatro finalistas compitiendo por pasar al duelo final. Tras 25 galas y 13 semanas, Eneko, Pilu, Álex y Lluís se enfrentaban de primeras a una prueba mítica de cada final de ‘MasterChef’: el seguir al chef. Una prueba en la que Lluís de la Riva perdía los nervios y se enfrentaba a Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera.

Eso sí, al tratarse de la edición XXL, los jueces subían el nivel de la prueba y retaban a los finalistas a seguir a Toño Pérez estando de espaldas. Así, los cuatro solo podían seguir paso a paso las órdenes que el chef les daba sin poderle ver y sin saber si lo que estaban haciendo era lo mismo que él.

Todavía no había empezado la prueba de ‘MasterChef’ y Lluís ya daba la nota al empezar a pelar las zanahorias sin que Toño Pérez hubiera arrancado y dado la primera orden. «¿Lluis qué haces?», le preguntaban al unísono Samantha y Pepe. «Pelando», respondía él. «¿Pelando el qué? Tienes que seguir al chef es que lo mismo no lo quiere pelado», le espetaba Pepe Rodríguez al coruñés.

Pero lejos de ser la única vez que lo hacía, a lo largo del cocinado, Lluís seguía adelantándose a las órdenes de Toño Pérez. Así, en la masa del troquel no dudaba en extenderla en el molde pese a que el chef había llevado la masa a la nevera tal cual. «¿Pero por qué está estirando la masa si ha dicho lo llevo a la nevera? Está bien que intentes adelantar alguna cosa para ir más o menos como el chef, pero ir más listo que el chef se me escapa», criticaba Pepe Rodríguez. «Van por libre», apostillaba Samantha al ver que Álex y Pilu copiaban a Lluis.

Después, Lluís también iba por libre en esta prueba de ‘MasterChef’ y decidía cortar el torrezno en trozos pese a que Toño Pérez había dicho de cortarlo solo por la mitad para poderlo suflar bien. Algo que volvía a repetir con varias elaboraciones. Pero él, lejos de rectificar, defendía lo que estaba haciendo. «Tengo todo hiper claro, necesito dejar cosas preparadas porque cada segundo que adelantes puede marcar la diferencia», reconocía a cámara.

Yo dos horas antes con todo preparadísimo para conseguir entradas de Taylor #MasterChef pic.twitter.com/5mvWpwESju — MasterChef (@MasterChef_es) June 19, 2023

En el momento de la cata, Lluís era el primero en presentar sus platos a los jueces y a Toño Pérez. Antes de probarlo, el jurado ya le echaba la bronca a Lluis por haber ido por libre y adelantarse al invitado. «¿En qué momento has decidido adelantar a Toño?», le preguntaba Jordi Cruz al concursante. «En todo momento tenía en la cabeza si podía ir más rápido más rápido y adelantar cosas», se defendía. «¿Pero sabes más que él?», le replicaba Jordi. Y al ver que Lluis pretendía rebatir todo, Jordi le pedía prudencia.

«Cuando un chef establece una receta no lo hace por su ego. Lo hace para que todos los clientes que van cada día a su restaurante puedan comer lo mismo. Por ello, los cocineros de ese restaurante tienen que respetar esa receta», le recriminaba Jordi Cruz al concursante.

Por su lado, Samantha también le recriminaba su actitud a Lluís en ‘MasterChef’. «Creo que es una falta de respeto a un chef tres estrellas Michelín que viene a hacer una receta y un platazo intentar adelantarle, aparte de que es ridículo», le soltaba la jueza. «Disculpa Toño si te he faltado al respeto», decía Lluis mientras los jueces se burlaban de su perdón.

«Lluis se trataba de escuchar», insistía Pepe Rodríguez mientras Lluís no paraba de poner cara de cabreo. «No te enfades», le pedía Toño Pérez al concursante. «No hay nada malo en el plato pero es otro plato diferente», aseveraba Pepe al probar su plato. «Tu lo has hecho a tu manera», añadía Samantha Vallejo-Nágera.

Jordi Cruz, claro y rotundo contra Lluís

Unas críticas que a Lluís le sentaban mal. «No me gusta, me ha parecido injusto. No es el día ni para pincharme ni para dejarme de prepotente, que voy a mi bola y que le he faltado el respeto», se quejaba a cámara en el confesionario. Pero lejos de calmarse, Lluís iba cabreándose aún más mientras Pilu le pedía que se tranquilizara.

Al ver su actitud, el jurado volvía a enfrentarse al gallego. «No estoy enfadado, pero podríais haber tenido otras formas de decirme las cosas», se quejaba. «¿Te hemos faltado el respeto?», le preguntaba Jordi Cruz. «No, pero el tono irónico creo que sobra. Me parece exagerado y fuera de lugar», insistía el catalán.

«Te hemos traído hasta aquí con tus cosas muy buenas y con tus cosas muy malas. No te quedes solo con la parte mala, quédate con la buena», le cuestionaba Pepe Rodríguez. «Es que No me ha gustado que critiquéis mi actitud de forma irónica», insistía Lluís. «Cuando un ayudante de cocina o un cocinero raso le dice al chef yo he querido hacerle diferente como mínimo le está vacilando, ¿lo entiendes o no lo entiendes?», sentenciaba Jordi.