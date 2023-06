Emma García corta ‘Fiesta’ por lo que se oye decir del cierre de ‘Sálvame’: «Yo no jugaría…»

Emma García se hartó este fin de semana en ‘Fiesta’ y afeó un comentario de Makoke sobre Kiko Matamoros y el fin de ‘Sálvame’. La colaboradora, que ya se encuentra grabando el reality ‘Vaya vacaciones’, dejaba grabado un mensaje para Matamoros tras pasar por el altar con Marta López Álamo. Sin embargo, un comentario hacía estallar a la presentadora.

En el vídeo que le dejaba grabado Makoke, la colaboradora se dirigía directamente a Marta López Álamo para ridiculizar al que fuera su marido: «Quiero dirigirme a la flamante esposa ya, espero que en su lista de bodas haya pedido tapones para los oídos. Los ronquidos son muy fuertes y muy desagradables».

Asimismo, Makoke dejaba claro que su matrimonio no empezó con buen pie y que en la misma luna de miel las discusiones eran constantes: «Espero que la luna de miel haya comenzado con buen pie y no como empezó la mía: discutiendo. Espero que no os pase lo mismo». Sin embargo, esto no era todo lo que tenía que decir la colaboradora y ‘Fiesta‘ emitía fragmentos del vídeo que se grabaron pero que no se cortaron y editaron.

Emma García y Makoke. | Telecinco

En uno de esos fragmentos del mensaje, Makoke se refería a la cancelación de ‘Sálvame’ del próximo viernes 23 de junio, motivo por el que Kiko Matamoros se quedará sin trabajo. «No tengo ni idea de dónde se irán [de luna de miel], pero yo, si fuera él, no me iría muy lejos y aprovecharía para trabajar, porque luego se va a quedar sin trabajo», soltaba la tertuliana.

Precisamente ese comentario no hacía ninguna gracia a Emma García: «Oye, está muy irónica y hasta puede resultar graciosa si no eres Kiko Matamoros, pero con el tema del trabajo no se juega». Lejos de quedarse ahí, tan solo unos segundos después, insistía: «[El vídeo] Está cargado de humor si no eres el responsable, pero, insisto, hay temas, como el laboral, con los que yo no jugaría».