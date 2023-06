El plan de Elena Rodríguez para impedir que Asraf sea el ganador de ‘Supervivientes 2023’

Elena Rodríguez está dispuesta a usar todo tipo de artes para echar por tierra el concurso de Asraf Beno en ‘Supervivientes 2023‘. El concursante está en la cuerda floja antes de la gran final del jueves al medirse con Bosco en un televoto crucial. Su plaza se encuentra en peligro y, si cayera a las puertas, allanaría el camino hacia la victoria de Adara Molinero.

Consciente de ello, Elena no ceja en su empeño de atacar al novio de Isa Pantoja acusándole de estratega e intentando denostar su imagen en el reality de cara a los espectadores. No solo en los platós, también lo hace de forma inagotable en las redes sociales; donde la beligerancia está alcanzando límites insospechados e inadmisibles. Las acusaciones son extremadamente graves y sus publicaciones no hacen más que alentar el odio de los seguidores de su hija hacia Asraf.

Quién iba a decir que esto acabaría pasando después del efusivo abrazo de agradecimiento que Elena Rodríguez le dio cuando visitó a Adara en Honduras por ser un apoyo incondicional de su hija. Parece que pronto se olvidan las cosas y, claro, ahora que estamos a escasos tres días de la final, toca cambiar la narrativa y quitarse de encima al mayor rival a toda costa.

El plan es perfectamente calculado. Tras sus incesantes ataques a Asraf el domingo en el plató de ‘Conexión Honduras’ simplemente por decir que le gustaría recibir un perdón de Adara por su puñalada; Elena ha optado por dar difusión al análisis de un fan fanático de Adara Molinero que se hace llamar Hablamos de tele en RRSS.

«Estamos a cuatro días de la gran final de ‘Supervivientes 2023’ y Asraf Beno vuelve a manifestar una actitud muy poco limpia en su forma de jugar», dice sin pudor el citado usuario; que además tacha al marroquí de «bastante victimista» y le acusa de haber articulado una estratagema deliberada «para dejarla mal (a Adara) en la recta final del concurso».

Una incendiaria publicación que, como decimos, ha compartido Elena Rodríguez y con la que se muestra de acuerdo total y absolutamente. De manera que se suma así a la campaña de desprestigio y «juego sucio» que tanto critica para avasallar a Asraf y deteriorar su imagen ante la audiencia en su momento decisivo.

Además, la madrileña también ha decidido inclinarse por la actitud victimista que tanto ha afeado al superviviente denunciando supuestos insultos y amenazas y haciendo de ello un resorte con el que vender y amplificar la pena de cara a movilizar aún más a los seguidores de Adara que, guste más o menos, son muchos indiscutiblemente.

Al hilo, y una vez más, Elena Rodríguez ha vuelto a defender lo indefendible. «Asumid que Adara no tiene por qué justificarse ante nadie, ni necesita pedir perdón porque no ha cometido ningún crimen, no ha hecho nada malo», comienza escribiendo.

A todos los que por RRSS nos insultáis, nos despreciáis , nos amenazáis , nos deseáis la muerte….Asumir que Adara no tiene por qué justificarse ante nadie, ni necesita pedir perdón porque no ha cometido ningún crimen, no ha hecho nada malo…@AdaraMolinero ✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️ — Elena Rodriguez (@elenatriatlon) June 27, 2023

«La acusáis de insultar, ¿en qué momento del reality se ha visto? En ninguno. Adara vio algo de su protegido (Asraf) que no le gusto y descubrió otra verdad. Simplemente decidió cambiar de opinión y como no la podéis obligar que sea la misma que la vuestra os instaláis en la intolerancia, le negáis el derecho a discrepar y lo convertís en odio», prosigue Elena mientras se regodea con un «ladran, luego cabalgamos».

La acusáis de insultar, ¿en qué momento del reality se ha visto? En ninguno!!!…..Adara vio algo de su protegido que no le gusto y descubrió otra verdad. Simplemente decidió cambiar de opinión y como no la podéis obligar que sea la misma que la vuestra ✈️✈️✈️@AdaraMolinero — Elena Rodriguez (@elenatriatlon) June 27, 2023

os instaláis en la intolerancia, le negáis el derecho a discrepar, y lo convertís en odio !!!! los tres Supervivientes que han llegado a la final, manifestaron el deseo de compartir con Adara el mágico momento…¿No os estaréis equivocando en algo?… "Ladran, luego cabalgamos" — Elena Rodriguez (@elenatriatlon) June 27, 2023

Tras este estallido, Elena Rodríguez ha sembrado un gran desconcierto con una frase enigmática que está dando que hablar y suscitando teorías. «Cadena de famosos y cadena de favores», ha escrito. ¿Se trata de un dardo indirecto al reality y a la cadena? ¿Está insinuando favoritismos? No es la primera vez que la madre de Adara lanza la piedra y esconde la mano contra el programa que está dando de comer a su hija.