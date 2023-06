El desgarrador grito de auxilio de Asraf ante lo sucedido en plena Palapa de ‘Supervivientes’

Asraf Beno continúa en el punto de mira de sus compañeros de ‘Supervivientes 2023‘. La enemistad que mantiene con Adara Molinero suma un nuevo capítulo que ha sido comentado en ‘La Palapa’. En esta ocasión, la joven se encontraba desahogándose con compañeros como Jonan Wiergo y Alma Bollo. «Estoy flipando chaval, sigue manipulando, tergiversando. Es una mierda, es el colmo de la manipulación», ha soltado sobre Asraf Beno.

Una sensación, la de Adara, que la joven ha verbalizado asegurando: «Estoy en shock. Me he despertado destrozada. Llegar a mentir sobre una persona a la que supuestamente has querido… Ese carácter lo he sacado para defenderte a ti. ¿Ahora no te gusta? Y este carácter ahora me estoy defendiendo yo». «Yo ya te lo dije en la primera semana de Cayo Paloma, que podía pasar», ha apuntado Jonan Wiergo. En la misma línea, Adara ha comentado: «Yo me he ido callando para intentar salvar la relación. Ayer ya fue el remate de todo».

En ese momento, consciente de lo que estaba comentando Adara, Asraf Beno ha decidido intervenir pasando por detrás. Un comportamiento del que Adara ha comentado: «Ahora como me acaba de ver se pone así. Es una locura esta situación, es para volverse loco de verdad. ¡Qué locura! Basta, basta. Cuando he visto que estaba mal se ha sentado ahí así como ayer que me vio que estaba mal y automáticamente se fue a la roca».

El cara a cara decisivo en ‘La Palapa’

Después de escuchar el vídeo, Asraf Beno ha sido el primero en dar a conocer su opinión: «No me ha gustado nada lo que he escuchado la verdad». De igual manera, el concursante ha asegurado: «Lo de altibajos me refería al carácter y eso ella lo sabe, que se lo he dicho muchas veces. Me refería a eso no a nada del otro mundo». «Cuando veo a Adara mal yo también me siento mal. No quiero que esté así. Me duele que estemos así, pero al final ella piensa eso de mí. Piensa que yo haría cualquier cosa por tele y que el concurso está por delante de la amistad. No quiere cambiar de pensamiento y yo no puedo hacer nada», ha asegurado el joven.

El turno de Adara no ha tardado en llegar: «Yo pienso así por todas las cosas que me han ido ocurriendo a mí con él. A lo largo del concurso he estado viendo situaciones muy injustas. ¿En ciertas situaciones lo volvería a defender porque lo sigo viendo injusto? Sí. Por otro lado, veo también la otra parte. Por lo que he vivido, me parece muy triste esta situación«.

Ante la pregunta de Asraf, la joven no ha dudado en compartir qué le desagrada de él: «Veo que le gusta quedar bien delante de la cámara. Si ve que está quedando mal, por ejemplo en el momento en el que estoy llorando con mis compañeros, vio esa situación y se puso justo detrás de mí». Para ejemplificar lo anteriormente expuesto, Adara ha asegurado que cuando ella estaba mal, él comenzó a ponerse detrás de la cámara visiblemente entristecido, lo cual forma parte de una estrategia según la concursante.

En ese momento, Carlos Sobera le ha pedido opinión a Alma Bollo, quien no ha dudado en sacar a la luz la peor faceta de su compañero. «Siempre lo he dicho. He sido una de esas compañeras que desde el minuto uno ha chocado con temas de la convivencia con Asraf Beno. Me parecía un queda-bien y que forzaba determinadas situaciones detrás de cámara. Al final cuando Adara viene a desahogarse conmigo y tal, yo la escucho, le doy os consejos que mejor le pueden hacer sentir… Lo que ella está viendo, lo hemos visto y lo hemos comentado y sentido todos los concursantes que hemos sentido por aquí», han sido sus palabras.

Adara tira la toalla en su reconciliación con Asraf: «Déjalo»

Alma Bollo no ha sido la única en intervenir puesto que Jonan Wiergo ha asegurado «estar flipando» por la actitud de Asraf. «Interpretáis lo que queréis, pensáis lo que queréis. Estos cambios a mí no me gustan mucho. Al final lo de Adara no lo considero traición, lo hablé con ella, ha sido una mala interpretación», ha reaccionado Asraf. «Pero si seguiste hablando conmigo y forzaste la máquina», le ha recriminado Adara. Ante ello, Asraf Beno ha vuelto a explicar su encontronazo con Adara con una versión que parece no ser del agrado de la joven puesto que ésta ha estallado diciendo: «¿Sigues mintiendo en mi cara? Yo no te grité en ese momento. Por favor, ¿alguna vez me habéis visto gritar a Asraf?».

«Luego te pedí igualmente disculpas… Para mí no es una cosa grave para decir que ha sido una traición», ha apuntado Asraf. Frente a ello, Adara ha asegurado: «Han habido muchas más situaciones que yo no le he querido dar importancia para que esto no saliera». Un gesto por el que Asraf ha vuelto a replicar: «Adara, ha habido cosas tuyas que no me han gustado y me las he tragado. Y no por eso he pensado que eres una traicionera o que me has traicionado». «Se está volviendo a manipular y no me gusta. Déjalo Asraf. En el momento en el que dices que una persona te ha gritado y no te he gritado, ya es una manipulación», ha interrumpido la joven dando por zanjado el debate.

Asraf Beno implora ayuda al borde del colapso

Las críticas hacia Asraf en ‘La Palapa’ no han cesado por parte compañeros como Jonan: «Él sabe perfectamente que su presencia ha incomodado durante el mes que estuvimos en Pelícano a Ginés, Diego y tal. He estado en situaciones en las que él por la noche comentaba «mañana voy a ir y les va a poner nerviosos la presencia mía»». Una acusación que ha hecho explotar a Asraf: «¿Cómo? ¿He dicho yo eso? ¿Qué te estás inventando? Me parece muy sucio por tu parte como amigo, me has decepcionado de una manera increíble y no sé que haces inventándote esto. Estoy flipando contigo, pensaba que eras un amigo».

Lejos de quedarse callado, Asraf Beno ha lanzado un último grito implorando auxilio: «Me tenéis un poco harto. Aquí no quiero pasarlo mal, ¿lo entendéis o no lo entendéis? Vengo a hacer supervivencia. Vengo a estar bien, feliz. En muchas ocasiones he intentado estar contento y bien con todo el mundo y no lo que estáis pintando. Me tenéis un poco harto con malinterpretar muchas situaciones y dar una imagen de mí que no es así. Estoy un poco cansado con dármelas, clavármelas o hacerme respuestas feas y luego decir «no, es que Asraf mira cómo se aparta». Claro que me aparto, estas cosas no me gustan. Que me grites no me gusta, estas cosas no me gustan. No son clavadas y a mí que me las estéis clavando cada dos por tres y estas cosas sobreactuadas no me gustan».

