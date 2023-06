Cancelan a Sonsoles Ónega por lo que ha hecho con Rodrigo Rato en Antena 3: «Vomitivo»

La semana pasada, Ana Pastor volvía a la Sexta por partida doble con dos especiales de ‘El Objetivo’. El primero dedicado al análisis de las elecciones autonómicas y municipales y al adelanto electoral del 23-J y el segundo a una entrevista con Rodrigo Rato. El que fuera vicepresidente del Gobierno está de tour televisivo pues este miércoles ha visitado también el plató de ‘Y ahora Sonsoles‘ para ser entrevistado por Sonsoles Ónega.

De hecho, el programa comenzaba con Sonsoles Ónega visitando la sala vip de Antena 3 en la que se encontraba Rodrigo Rato. «Buenas tardes, hoy en la sala vip de Antena 3 está uno de los hombres de la semana. , pero no ha venido solo. Es Rodrigo Rato y ha venido con su mujer, la periodista Alicia González», advertía la presentadora.

«Hola buenas tardes. He venido solo a saludar», les decía Sonsoles Ónega a sus invitados mientras les daba un beso a ambos. «Es la primera vez que Alicia González se sienta en un plató de televisión», aseguraba la presentadora. «Como entrevistada», le matizaba ella. «Efectivamente. Todo esto es por el libro que firman juntos, ‘Rodrigo Rato, hasta aquí hemos llegado'», informaba la presentadora.

De ese modo, Sonsoles Ónega insistía en cómo por primera vez en televisión se iba a sentar el matrimonio y en que Alicia contaría cómo vivió toda la experiencia del paso de su marido por la cárcel. «23 meses en la cárcel de Soto del Real. No vamos a entrar en las profundidades económicas de lo que pasó en Bankia, pero si hablaremos de todo lo que este hombre ha vivido en la celda 208 del módulo 10 de Soto del Real», remarcaba la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’.

Por si fuera poco, Sonsoles anunciaba a los espectadores que Rodrigo Rato se iba a reencontrar con un amigo que hizo en prisión. «Va a tener la oportunidad de abrazar a alguien con quién compartió muchos momentos en la celda. Acompáñennos porque vamos a vivir algunos momentos interesantes en este programa», añadía Ónega recomendando también a sus compañeros que se quedaran a ver la entrevista de Rodrigo Rato y su mujer.

Multitud de críticas a Sonsoles Ónega y Antena 3

Una entrevista muy celebrada por Sonsoles Ónega por ser además la primera vez que Rodrigo Rato visitaba un plató de televisión junto a su mujer, pero muy criticada en redes sociales. Así, eran muchos los que cuestionaban a Antena 3 y a la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ por llevar a su plató a un delincuente.

Además a muchos les parecía que era una forma de blanquear a un político corrupto. De hecho, al empezar la entrevista, Sonsoles decía que «a un vicepresidente del Gobierno y ex director del Fondo Monetario Internacional no le tuteo ni aunque me lo pida de rodillas», decía con una sonrisa en la boca.

«Lo que me faltaba por ver. Haciéndole publicidad y blanqueado la imagen de ese individuo. Cambio de canal hasta saber cuando», escribía un usuario en su cuenta de Twitter. «Así blanquean a los ladrones del PP», decía otro.

Lamentablemente entrevista a un delincuente y vomitiva sumisión de la periodista, que asco de país #YAS7Jun — Daniel Espinosa ❤💛💜 (@Astorgayzorrotz) June 7, 2023

#YAS7Jun Que poca vergüenza tenéis, habláis pestes de D. JUAN CARLOS, solo xq Sonsoles es amiga de Letizia y ahora santificáis a Rato que es un delincuente juzgado y condenado.

Cada ves peor con vosotros https://t.co/qWDsk32cPv — Maria K Xxx (@elaznek) June 7, 2023

#Yas7Jun Me parece fatal este bien quedismo hacia un ladrón como este señor — cati fernandez💙 (@CatiAlbacete) June 7, 2023

#YAS7Jun lo que me faltaba por ver. Haciéndole publicidad y blanqueado la imagen de ese individuo. Cambio de canal hasta saber cuando — Felipe (@Felipe55964575) June 7, 2023

Es una auténtica vergüenza que le den voz a Rodrigo Rato. Un hombre que fue condenado por fraude y blanqueo de capitales. Que asco de país🇪🇦#YAS7Jun — ℂ𝕒𝕣𝕞𝕖𝕟💙 (@mary89_db) June 7, 2023

Asi blanquean a los ladrones del PP #YAS7Jun — Xopez (@Xopez5) June 7, 2023

Acabo de sentarme, hago zapping y me veo al Rato dando pena #YAS7Jun pic.twitter.com/pfuo4ajRj8 — Pepa (@Pepalol4) June 7, 2023

#YAS7Jun ,ahora rodrigo rato es un preso político 😂😂 — Alberto blanco (@BertooBlanco) June 7, 2023

Dando publicidad al libro de un delincuente para que trinque más pasta. #YAS7Jun — Carmen (@Karmenziya) June 7, 2023

#yas7jun y este blanqueó de imágen… Nos tiene que dar pena??? Porque la muerte se habra beneficiado de todo el dinero que robo! El señor este! #pp #rodrigorato — black_bluebum (@blackikikiki) June 7, 2023

Conocemos lo que hacía el sr.Rato y de la mujer ..mejor no opino lo que pienso. #YAS7Jun — Xopez (@Xopez5) June 7, 2023

#YAS7Jun si pretende dar pena Rdodrigo Rato, a mi no le la da, todo lo contrario me da náuseas y la Sonsoles también — Nada Serio (@NadaSerio5) June 7, 2023

Ahora nos tiene que dar pena este personaje??

De qué vais?? #YAS7Jun — Witu2 Witu2 (@WWitu2) June 7, 2023

#YAS7Jun Ahora parece que los delincuentes son los buenos, se llevó dinero, defraudó a Hacienda, que os recuerdo somos todos y le condenaron. No es un buen hombre, es un delincuente. — Antonio (@antoniohp639) June 7, 2023

#YAS7Jun vaya gangster teneis de invitado,no me da ninguna pena — Albert Pretel (@betupb) June 7, 2023

#YAS7Jun blanqueando a delincuentes.

Cada vez más parecidos a sálvame y salsa rosa — Witu2 Witu2 (@WWitu2) June 7, 2023