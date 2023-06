Belén Esteban abandona súbitamente ‘Sálvame’ por cómo llega a llamarla Gema López

Tarde muy complicada la de este miércoles en ‘Sálvame’ al abordar el tema de la rueda de prensa que ha concedido Ana Obregón este miércoles sobre el libro sobre su hijo Aless. Una presentación que ha provocado que Alessandro Lequio explotara en ‘El programa de AR’. Por la tarde, cuando todos trataban de decir su opinión Belén Esteban se terminaba sulfurando al ver que sus compañeros no le dejaban terminar su argumento. Y finalmente, terminaba abandonando el paltó tras un corte de Gema López.

Todo comenzaba cuando ‘Sálvame’ se hacía eco de una anécdota que contaba Ana Obregón en la presentación del libro en la que según la actriz y presentadora recibió una llamada de su hijo Aless. Algo que le puso muy nerviosa. «Esto es una señal y eso fue lo que me dio fuerzas de hacer el libro», desvelaba.

Al escuchar como sus compañeros cuestionaban esa anécdota, Belén Esteban ya interrumpía a todos. «No es una invención de Ana Obregón», defendía ella. «¿Cómo no va a ser una invención de ella? No tomemos a la gente por tonta», le espetaba Miguel Frigenti. Poco después, Adela González le cuestionaba a Belén por defender lo que ha hecho Ana Obregón al hacer público todo en torno a su nieta. Una actitud de Belén que terminaba cabreando a sus compañeros, incluida su amiga Gema López.

«A mi me parece de una frivolidad lo que ha ocurrido esta mañana sobre todo teniendo en cuenta las declaraciones de Lequio porque al final pone en entredicho un tema tan sensible que solamente puede haber una versión», soltaba Gema López tras escuchar a Belén Esteban. «Creo que Ana Obregón goza del cariño que todo el mundo le tiene porque la gran mayoría se pronunciaría con mucha más dureza y más de uno diría que Ana está pirada», sentenciaba la colaboradora.

A la vuelta de la publicidad, ‘Sálvame’ emitía las declaraciones de Alessandro Lequio dejando claro que el libro de Ana Obregón no tiene nada que ver con su hijo y que la historia de la muerte de Aless es de terror. Era entonces cuando María Patiño ponía sobre la mesa que Alessandro Lequio no estuvo acompañando a su hijo en Nueva York porque no tenía la economía de Ana Obregón como para permitirse estar tanto tiempo sin trabajar allí.

Un tema que generaba debate en ‘Sálvame’ y sobre lo que Belén Esteban prefería callar. «Prefiero callarme», advertía después de que María Patiño le preguntara su opinión. «Es que si hablo puedo decir cosas de las que luego me arrepentiré», aseveraba la colaboradora. «Lo peor que te puede pasar es perder a un hijo», soltaba Belén. «Pero en eso estamos todos de acuerdo», le replicaba Gema López. «Pero no todos los hijos son iguales para muchas personas. Y Lequio estuvo cuando tuvo que estar. No quiero que Lequio me malinterprete, no digo que no sufriera porque sé la complicidad que tenía con su hijo, pero estar con tu hijo enfermo. No digo que Lequio no estuviera pero Ana ha hecho lo que su hijo la pidió», defendía.

«Porque tu crees firmemente que se lo pidió su hijo», le corregía Gema López a Belén Esteban. «Lo creo no. Lo sé. Yo sé quién firmó ese papel», añadía en alusión al testamento ológrafo de Aless Lequio. «¿Pero ahí queda claro que Aless le pide lo que dice Ana Obregón?», le preguntaba María Patiño. «Ahí queda claro todo», respondía la colaboradora.

Gema López se enfrenta a Belén Esteban: «Estás insoportable»

Belén Esteban y Gema López en ‘Sálvame’.

Y cuando trataba de hablar, Antonio Montero le cortaba provocando que Belén Esteban se molestara. «Pero ¿crees que si a Lequio su hijo le pide ser abuelo Lequio se toma la noticia de esta manera y que no haya querido conocer a su nieta?», soltaba Antonio Montero. «Lo único que quiero decir es que lo peor que se puede vivir es la muerte de un hijo pero Lequio porque tuviera que trabajar o porque no tuviera tanto dinero pero en el libro aparece una madre explicando lo que vivió su hijo. Yo no sé si hay 30 hojas de Aless o no», seguía diciendo Belén mientras Montero le volvía a cortar.

«¿Puedo acabar?», pedía Belén Esteban mientras Rafa Mora volvía a cortarle. «Pues ya está no tengo nada más que decir», se quejaba Belén. «¿Puedo acabar?», gritaba la colaboradora al ver que no le dejaban terminar su argumento. Finalmente, era Gema López la que estallaba y daba un corte a su amiga: «Belén estás hoy de verdad». «Y cómo estás tú muchos días no te jode», le contestaba Belén. «Discúlpame de verdad pero estás insoportable», terminaba de decirle Gema.

Un comentario que hundía a Belén Esteban que optaba por abandonar su puesto en ‘Sálvame’. «Ahora vengo vale», advertía ella que salía despavorida del plató. «Estamos intentando hablar contigo Belén. Yo creo que estamos todos un poco nerviosos o no sé. Belén sabe que Gema López la adora», trataba de poner paz María Patiño. «Sé que eres muy sensiblona y que a Gema le aprecias y que te diga eso te duele, pero no sé te veo nerviosa y nos está costando trabajo hablar contigo«, sentenciaba antes de que Gema tratara de aclararlo todo con su amiga.