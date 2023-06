Arde Twitter por lo que hizo Pablo Motos con Feijóo en ‘El Hormiguero’: el motivo es obvio

Alberto Núñez Feijóo era el entrevistado de Pablo Motos este miércoles 28 de junio. El líder del Partido Popular visitaba ‘El Hormiguero‘ tan solo un día después de que acudiera Pedro Sánchez al mismo espacio. Sin embargo, como el mismo presentador ha reconocido, Motos le hacía una entrevista muy «diferente» a la que el día anterior había hecho al líder del PSOE.

«La entrevista de ayer y la de hoy van a ser diferentes porque usted no ha gobernado durante cinco años España, entonces no podemos repasar los hechos, lo que ha sucedido… entonces mi intención es saber quién es usted qué quiere y la fortaleza de sus ideas. Lleva usted varios días en precampaña y ya le han surgido unos cuantos problemas con Vox», empezaba adelantando Pablo Motos.

Tengo que reconocer que el monólogo de Pablo Motos y Alberto Núñez Feijóo no está nada mal.



Considero que, y creo que todxs estaremos de acuerdo porque es un dato bastante evidente, el tono del presentador con Sánchez y el líder de la oposición dista bastante. | #FeijóoEH pic.twitter.com/MoG7Wc6gZD — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) June 28, 2023

Núñez Feijóo hablaba entonces de su salto a la política nacional y de sus intenciones de unir España «si la ciudadanía quiere votarme». Asimismo, el político hablaba de sus orígenes en Galicia: «Nací en un pueblo de más o menos 300 habitantes. Fui muy feliz allí». Allí se educa en un colegio religioso y privado donde, según él, le «enseñaron a currar».

Una vez revelados sus inicios, y pese a que la entrevista de Pablo Motos era más distendida que el día anterior, el presentador le hacía una de las preguntas claves al político por su relación con el partido de extrema derecha Vox con el que gobierna por toda España: «¿Usted nombraría vicepresidente del Gobierno a Santiago Abascal?».

La sintonía entre el partido ultraconservador y el Partido Popular es más que conocida por todos. Sin embargo, Núñez Feijóo no quería pronunciarse al respecto y esquivaba el bulto de forma muy ágil: «Mi objetivo es nombrar una vicepresidenta y un ministro de economía, y son buenos». El político mencionaba al ministro de economía después de que desde el PSOE se señalara que el Partido Popular no tiene propuesta económica ni está dispuesto a hacer un debate en ese ámbito.

Ante la respuesta de Alberto Núñez Feijóo, a Pablo Motos no le quedaba otra que insistir para conocer si, aparte de pactar con Vox para gobernar como han hecho en el resto de instituciones, iba a poner de vicepresidente del gobierno a Abascal: «Si son buenos, ¿por qué no los promociona? Esto no es Mask Singer». No obstante, el presidente del PP volvía a negarse.

Cascada de críticas en redes a la entrevista de Pablo Motos a Feijóo

La entrevista a Alberto Núñez Feijóo logró ser la más vista de la historia de ‘El Hormiguero’ en cuanto a cuota de pantalla se refiere, con un 25,9% y 3.079.000 espectadores, 3,1 puntos de share y 157.000 fieles más que la de Pedro Sánchez. Sin embargo el trato «diferente» de Pablo Motos al líder de la oposición respecto al presidente del Gobierno el día anterior, provocó una cascada de críticas en redes sociales.

Pablo Motos al empezar #FeijóoEH: "La entrevista de ayer y hoy será diferente"



Pablo Motos sobre Feijóo:pic.twitter.com/ykLQRs5doB — telemagazine (@telemgzn) June 28, 2023

Motos está más cómodo entrevistando a un señor que tiene fotos en el yate de un narcotraficante, pacta con la extrema derecha y justifica la violencia machista que a una persona a la que nadie ha conseguido sacar un trapo sucio, busca el consenso y abandera la igualdad. #FeijooEH pic.twitter.com/mr9pM6ADTt — 💜 La Quisquillosa 💫 (@LaQuisquillossa) June 28, 2023

Pablo Motos: “La entrevista a Pedro Sánchez y la entrevista a Feijoo van a ser diferentes.”



Todo Twitter:



#FeijóoEH pic.twitter.com/o7piqiHSWD — WONDER ARAN NOCHENTERA 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) June 28, 2023

A Pablo Motos se le ha olvidado decir a #FeijóoEH que las respuestas deben ser más cortas. ¿Casualidad? 😏 — Marco Pomares (@marcopomapesca) June 28, 2023

Ha debido el señor Motos sacarse la carrera de Fisioterapia entre ayer y hoy… #FeijóoEH — @dravensito 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@hportales) June 28, 2023

Dice Pablo Motos que a Feijóo no le hará preguntas porque él nunca ha estado gobernando. 12 años ha estado gobernando en Galicia. #FeijóoEH — Panik (@Panik81) June 28, 2023

Se nota que el público de hoy de #FeijóoEH es muy imparcial y no está nada sesgado a la derecha. — Miguel Targaryen. (@Miguelahc92) June 28, 2023

Twitter le hace la pregunta a #FeijóoEH que no le hizo Pablo Motos sobre su estrecha amistad con el narcotraficante Marcial Dorado. pic.twitter.com/4BT1vvO9vZ — αnhgi 🏳️‍🌈 🎶 (@Anhgi_) June 28, 2023

Pablo Motos nada más empezar el programa deja bien claro que lo de ayer a Pedro Sánchez fue un interrogatorio y lo de esta noche a Feijóo será un masaje para que él se haga publicidad.#FeijóoEH — Panik (@Panik81) June 28, 2023

En serio, Pablo Motos, en la primera entrevista que haces a #FeijooEH en tu programa, en serio, me lo juras que no vas a mencionar esto??? pic.twitter.com/7wboEvR9yd — buenoveras (@yatedigoyoque) June 29, 2023

Llevo años sin ver #ElHormiguero, pero el contexto político lo merecía. Ayer, como era de esperar, Pablo Motos no mencionó la noticia del día, el sobresueldo de #FeijooEH💰



Nos hacemos una idea de cómo habría actuado si #PedroSánchezEH hubiese hecho semejante desvergüenza. pic.twitter.com/F6m8qGx6xT — David Calvo (@davidcalvo_req) June 29, 2023

#FeijóoEH lo ha vuelto a hacer, @NunezFeijoo ha vuelto a minimizar los malos tratos de Carlos Flores, diciendo que han sido abusos verbales, como si eso fuera menos malo.

Esto hace @atresmediacom llamar monstruo de 7 cabezas a @sanchezcastejon qué está claramente en contra del… pic.twitter.com/W5fRHV9oC0 — Nenedenadie 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🔻 (@nenedenadie) June 28, 2023

No no, ya esta pactado todo. — Maestro Joao (@maestro_joao) June 28, 2023