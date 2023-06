Alberto Núñez Feijóo dice ‘no’ a ir al programa de Jordi Évole y este es el motivo

El pasado domingo Jordi Évole entrevistaba a Pedro Sánchez en ‘Lo de Évole‘ y le preguntaba por todos los asuntos de actualidad en España. Como no, la entrevista se centraba en la política por las elecciones generales del próximo 23 de julio, aunque también hubo momento para hablar de Jorge Javier Vázquez. Tras esto, el interés de Évole era hablar con Núñez Feijóo, pero este le ha dado plantón.

Nada más finalizar su entrevista con Pedro Sánchez, Jordi Évole confesaba sus ganas de poder charlar con el líder del Partido Popular: «Estoy intentando que a estas entrevistas también venga Alberto Núñez Feijóo, no me ha dicho que no, pero tampoco que sí». De hecho, pedía a Pedro Sánchez que le ayudara a que este acudiera al programa: «Le voy a pedir que usted mirando a su cámara le diga que no venga».

En ese instante, Pedro Sánchez se echaba a reír y reaccionaba a la petición de Jordi Évole: «Si le digo que no, entonces viene… yo creo que si lo hace el ‘sanchista’ ni con un sí ni con un no funcionaría, Jordi. A ver, que yo te echo una mano, pero creo que esto no tiene solución».

Pero ni con esas Alberto Nuñez Feijóo ha decidido sentarse frente a Jordi Évole. El líder del Partido Popular y candidato del mismo de cara a las elecciones del próximo 23 de julio ha decidido no acudir al programa de laSexta. «Después de semanas negociando con su equipo, Núñez Feijoo ha declinado participar en ‘Lo de Évole'», ha anunciado el presentador del formato a través de sus redes sociales.

Asimismo, Jordi Évole destapaba el motivo del plantón de Alberto Núñez Feijóo al formato de laSexta: «‘No tenemos una hora libre para poder atenderos’, han sido los motivos. Gracias igualmente. Y mira que habíamos conseguido que Sánchez le recomendase no venir».