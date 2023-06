Anuar Beno prende la controversia por lo hecho con los votos a Asraf en ‘Supervivientes’

Asraf Beno tiene por delante una noche extremadamente complicada en la gran final de ‘Supervivientes 2023‘ y su hermano Anuar está echando el resto para salir victorioso. El concursante ha demostrado con creces ser el mejor superviviente de la edición por todo lo que ha tenido que soportar en la convivencia y por sus hazañas en todas y cada una de las pruebas. Sin embargo, su plaza en esa final peligra porque, antes, se mide en un duro televoto a Bosco Martínez-Bordiú.

Los dos han sido pesos pesados de la temporada y dos incuestionables robinsones con grandes proezas a sus espaldas. Pero, irremediablemente, uno de ellos se quedará fuera de vivir la noche más emocionante y especial del reality de Telecinco y con el varapalo que supone quedarse a las puertas después de casi 120 días de aventura. En cambio, carambolas de la vida, Adara Molinero y Jonan Wiergo, los peores participantes, quienes tienen garantizado ese pase por muy injusto que sea.

Asraf Beno ha conseguido salvarse de la nominación en múltiples ocasiones. De hecho, ha sido el concursante más nominado de ‘Supervivientes 2023’ y el que más indultos ha obtenido por parte de los espectadores. No obstante, Bosco es un contrincante muy difícil e incluso imprevisible. Puede haber sorpresas. Más aún después de que en la penúltima nominación se salvara antes que Adara. Una pista que indica que se ha hecho con el apoyo de un gran sector de la audiencia.

Con todo, es trascendental dar la batalla en el duelo más fratricida de la edición, pues, como decimos, quien se imponga será el que pase por fin a la finalísima. Y por eso, además de pedir el voto en redes sociales, Isa Pantoja y Anuar Beno organizaron varias concentraciones este miércoles. Una de ellas en Fuenlabrada y la otra en el centro de Madrid.

MUCHÍSIMA GENTE APOYANDO ASRAF UNA LOCURA.. VAMOS Z SEGUIR LUCHANDO POR HACERLO GANADOR.******* TODOS CON ESTE HASHTAG ***👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 #AsrafGanaSV #AsrafGanaSV #AsrafGanaSV pic.twitter.com/F7ruKC07Ed — Dmodels💙🇮🇹X TI GIANMARCO Y LUCA, EDUCACIÓN (@milenadusty12) June 28, 2023

Anuar Beno causa indignación por lo que hace para conseguir votos para Asraf

Sin embargo, donde se ha puesto el foco es en un vídeo en el que Anuar Beno, hermano de Asraf, pide votos a viandantes a cambio de un obsequio. La secuencia ha suscitado polémica en redes sociales y no para de comentarse. Lógicamente no es una práctica ilícita, pero tal y como están los ánimos de crispados, muchos rebuznan. Especialmente los fans de Adara Molinero, que ven con preocupación que no sea la ganadora.