Verónica Sanz (La Sexta) emite una de las mejores reacciones ante el adiós de ‘Sálvame’

El 5 de mayo se recordará por ser el día en el que se anunció lo que nunca hubiésemos querido contar: que Telecinco prescindía de ‘Sálvame’ para siempre después de 14 años en antena; siendo todo un buque insignia de su programación y haciendo llegar un tipo de contenido fuera de lo normativo a millones de hogares. Desde que ha trascendido la cancelación, el terremoto en redes sociales ha sido tremendo. Y entre esas innumerables reacciones, se encuentra la de Verónica Sanz.

La periodista y presentadora de La Sexta, que actualmente conduce con José Yélamo el espacio ‘La Sexta Xplica’ en la noche de los sábados, no ha podido evitar pronunciarse en su cuenta oficial de Twitter nada más conocer esta triste noticia para el panorama mediático que ha sacudido a todos y que no para de comentarse como no podía de otra manera.

Y lo ha hecho con un mensaje emotivo, muy generoso, cargado de compañerismo a pesar de ser ‘Sálvame’ un programa de la competencia, y en el que ha realizado una comparación respecto a lo que ella y su equipo vivieron también cuando se cancelaron ‘Las mañanas de Cuatro’ el 14 de junio de 2018. «Cuando acabó Las Mañanas de Cuatro, también lo supimos 5 semanas antes, y en mayo», comienza escribiendo Verónica Sanz.

Verónica Sanz: «Serán 5 semanas duras. Así es la TV (ellos ya lo saben), ¡Ánimo!»

El paralelismo es evidente, pues en el caso del magacín de La Fábrica de la Tele también acabará sus emisiones en junio, exactamente el viernes 16, como así adelantó en primicia El Mundo. «No pretendo comparar programas, pero detrás siempre hay un equipo que empieza a ver cómo se hunde el barco que ha sido su casa», prosigue la comunicadora en esa publicación.

Para concluir su pronunciamiento, Verónica Sanz remata con una frase final que es realmente consternadora y demoledora, pero que no es más que una realidad por aciaga que sea. «Serán 5 semanas duras. Así es la TV (ellos ya lo saben), ¡Ánimo!», concluye a modo de apoyo a todo el equipo que hace posible ‘Sálvame’.