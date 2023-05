‘Supervivientes’ se enfrenta a una dura y abrupta marcha por este fuerte contratiempo

La continuidad de Manuel Cortés en ‘Supervivientes 2023‘ cada vez pende más de un hilo y, este domingo, todo parece indicar que va a tener que abandonar el concurso lastimosamente por prescripción médica con lo que eso significa: quedarse a las puertas de la gran final pese a haber luchado por un puesto en ella.

El pasado domingo, la organización del reality de Telecinco tuvo que tomar la determinación de desalojarle por unos fuertes dolores estomacales que, finalmente, tras varios días en observación y sometiéndose a numerosas pruebas, se concluyó que se debían a una acumulación de heces en el colon.

No obstante, y contra todo pronóstico, Manuel Cortés pudo sacar fuerzas de flaqueza y reincorporarse a la convivencia como así vimos el jueves en la decimotercera gala de ‘Supervivientes’. El problema es que, durante la emisión, se vio obligado a abandonar varias veces la Palapa por su insoportable malestar. Es más, se le impidió disputar las pruebas.

De hecho, cuando se resolvió la expulsión y quedó salvado por la audiencia, Laura Madrueño se dirigió a él en estos términos: «Como han visto los espectadores, a lo largo de esta gala has tenido que abandonar varias veces porque todavía no te encuentras bien del todo. El equipo médico necesita seguir analizando todo lo que te ocurre para tomar una determinación o decisión de si continuas o no en el concurso. Te voy a pedir que dejes La Palapa», fueron sus palabras.

Así, el hijo de Raquel Bollo, al borde del llanto, cogía su hatillo y se despedía nuevamente de sus compañeros para someterse a más chequeos médicos que permitieran adoptar una decisión en firme. Pues bien, según ha indicado Mediaset de forma urgente, este domingo por la noche, durante ‘Supervivientes: Conexión Honduras’, conoceremos el desenlace.

«La organización de ‘Supervivientes’ tendrá que tomar una decisión sobre su continuidad en el concurso por sus problemas de salud»

«Noche crucial para Manuel Cortés en ‘Supervivientes 2023’. La organización tendrá que tomar una decisión sobre su continuidad en el concurso por sus problemas de salud», informan desde el grupo audiovisual. Un comunicado que va acompañado de un vídeo con imágenes inéditas de lo que ocurrió fuera de Palapa el jueves. Se observa al joven aquejado de un fuerte dolor, con dificultades para moverse y con ganas de vomitar.

🔴 ÚLTIMA HORA | Noche crucial para Manuel Cortés en S|V 2023: la organización tendrá que tomar una decisión sobre su continuidad en el concurso por sus problemas de salud pic.twitter.com/QrE67xdMAu — Mediaset España (@mediasetcom) May 28, 2023

De manera que todo hace presagiar que tendrá que abandonar la experiencia a apenas cuatro semanas de la final y con lo desgarrador que es que se aborten tus pretensiones por razones médicas y no por decisión de los espectadores. ‘Supervivientes’ enfrenta así una dura pérdida que explicaría por qué la dirección del formato provocó un giro histórico en la mecánica el pasado jueves, dando la posibilidad de una segunda oportunidad a Raquel Arias. Entonces ya se temía que Manuel no pudiera seguir en Honduras.