Rocío Flores se mete en un gran lío al afirmar quién debe ganar ‘Supervivientes 2023’

Rocío Flores se convirtió en 2020 en unos de los fichajes más sorprendentes de ‘Supervivientes‘. Su paso como concursante estuvo marcado por la polémica, y hace dos años fue una férrea defensora de Olga Moreno en el plató del reality de Telecinco. No obstante, este año ha querido dejar claro quién es su concursante favorito para ganar el concurso.

Antes de dar el nombre de su favorito, Rocío Flores ha querido dejar claro que no está viendo la televisión y que tampoco está siguiendo el programa: «Como os he dicho, este año no estoy viendo apenas ‘Supervivientes’. Apenas veo la tele en mi casa, no voy a mentiros. Estoy desconectada y enfocada en otras cosas».

Tras esto, Rocío Flores ha dejado claro a sus seguidores quién debe ser el ganador de ‘Supervivientes 2023’: «Desde hoy y después de ver la despedida de Manuel, para mí Alma se merece ser ganadora. Así lo digo, a boca llena. Espero que Alma llegue a la final porque se lo merece. Se lo está currando en las pruebas, al menos lo que yo he visto. Y después de ver esto quiero que Alma sea la ganadora».

Ante su posicionamiento, eran muchos los seguidores de la hija de Antonio David Flores que se le echaban encima, por lo que ella tenía que explicarse: «Ya me estáis criticando por haberme mojado. A Manuel le conozco de la calle. Y Alma, lo que he podido tratar con ella es una chica supersimpática. Al final lo fácil es criticar a la gente desde casa y juzgarla. Yo he estado en esa isla cuatro meses, sé lo que se sufre. Para mí son dos personas que tienen un corazón de oro. Alma está currando mucho. Creo que no estoy cometiendo ningún delito a la hora de dar mi opinión públicamente«.

Es tal el revuelo que ha causado su posicionamiento, que Rocío Flores ha querido compartir uno de los mensajes que ha recibido. «Lo siento, pero no puedes decir ‘no estoy viendo y se merece ganar'», le reprocha una usuaria, a lo que la hija de Rocío Carrasco le replica: «Amor, sé de primera mano lo que es esa isla, te aseguro que no me hace falta tragarme el concurso entero para ver y saber la trama«.

Lejos de quedarse ahí, Rocío Flores ha seguido hablando de ‘Supervivientes’ para poner en valor a todos los concursantes de la isla: «No cabe duda que llegados a esta etapa del concurso, todos se merecen ganar, simplemente por el hecho de aguantar psicológicamente y físicamente en esas condiciones extremas».