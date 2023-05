Risto Mejide deja su puesto en ‘Got Talent’ ante lo que presenció con un concursante

Telecinco ha emitido este sábado 27 de mayo una nueva entrega de ‘Got Talent: All Stars‘. El alemán Guy First ha sido uno de los grandes protagonistas de la última de las audiciones a ciegas y no precisamente para bien. Ya que su actuación ha provocado el abrupto abandono de Risto Mejide en la mesa del jurado.

Este artista consiguió el pase de oro en ‘Got Talent’ Alemania en 2020 y desembarcó en España asegurando que poseía un don único para impresionar al jurado formado por Edurne, Paula Echevarría, Risto Mejide y el invitado de la noche, el actor Luis Zahera. «Tengo un talento único que no tiene nadie más. Soy la única persona en el mundo capaz de hacer esto», presumía mientras se preparaba para su actuación.

Risto Mejide planta al jurado y se enfrenta con Edurne

Nadie se esperaba, ni por asomo, lo que Guy First iba a hacer en el escenario de ‘Got Talent: All Stars’. El joven se arrancaba a interpretar una serie de famosas melodías realizando pedorretas con las manos. A pesar de que el público se ha puesto en pie, Risto Mejide se ha echado las manos en la cabeza, y en cuanto ha empezado a actuar no ha dudado en pulsar el botón rojo y ha decidido abandonar la mesa del jurado de forma súbita.

Risto Mejide abandona la mesa del jurado de ‘Got Talent’. | Telecinco

«Aquí ha habido gente que se ha jugado la vida, gente con muchísimo talento, gente con la que hemos flipado, cosas que tienen muchísimo valor, y esto no lo es», ha denunciado el publicista, mientras se sentaba al fondo de las gradas, entre los asistentes.

Sin embargo, esto ha provocado un rifirrafe entre Risto Mejide y Edurne. Dado que su compañera ha afeado la actitud de su compañero y ha defendido al concursante de ‘Got Talent’. «Toda la gente que se ha subido a este escenario es o porque ha ganado alguna edición o ha recibido un pase de oro, y hay que respetar a todas las personas que pasan por aquí», ha sentenciado.