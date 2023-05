Pilar Vidal abandona su puesto de trabajo en ‘Sálvame’ y hay un aviso de la dirección

Si hay algo que ha caracterizado a ‘Sálvame‘ durante estos 14 años es que ha sido un programa que ha roto la cuarta pared. Es decir, que tanto colaboradores como presentadores salían del plató y las cámaras les seguían. Algo que Mediaset trató de impedir en su nuevo código ético. No obstante, al ser conscientes de que esto formaba parte del espectáculo hizo una excepción con el programa de La fábrica de la tele. Y eso es lo que ha pasado este lunes con Pilar Vidal.

Y es que la colaboradora revelación de estos últimos meses y que estuvo a punto de ganar el pasado viernes la cuarta edición de ‘Sálvame Fashion Week’ ha sufrido un percance este lunes que le ha llevado a dejar el plató de ‘Sálvame’ en dos ocasiones.

Así, Pilar Vidal pedía abandonar el plató para ir al baño porque se estaba miccionando. Pero al ver que ya era la segunda vez que lo hacía este lunes, Adela González y María Patiño trataban de investigar si le pasaba algo y le seguían hasta el baño de Telecinco en pleno directo.

«¿Qué te pasa Pilar?», se preocupaba María Patiño al ver como su compañera abandonaba el plató en pleno directo. «Que se está haciendo pipí», respondía sin pudor Belén Esteban mientras los compañeros debatían que no era normal que tuviera que ir tantas veces al baño.

«Igual tiene un problema», sostenía Adela González mientras las dos presentadoras se trasladaban hasta el baño. «Es muy sano hacer pis ehh», comentaba Patiño. «Sí, pero no tanto», le contestaba Adela a su compañera. «¿Pilar tienes algún problema?», le preguntaban al otro lado de la puerta.

En ese momento, las dos presentadoras y Laura Fa y Belén Esteban acudían hasta el baño de Telecinco para tratar de saber si a Pilar Vidal le ocurría algo. «Quizás tienes infección de orina», le comentaba Fa mientras Patiño se interesaba por saber cómo era el color del pis de Pilar y si le olía fuerte.

Tras salir del váter, Pilar Vidal se sorprendía al ver que estaban todos en directo en el baño. «A ver que me he tomado un café con leche y una botella de agua y encima me tomo una cosa que es para…», trataba de explicar la periodista. «¿Estás haciendo dieta?», le preguntaba Adela. «Sí, para limpiar», añadía ella. «Y no me la tenía que haber tomado», reconocía Pilar.

La advertencia de la dirección a Pilar Vidal sobre su sueldo

«Te tendríamos que poner una sonda porque son cuatro horas de programa», bromeaba Patiño. «Pido disculpas a Alberto y a vosotras porque…», reconocía la colaboradora. Finalmente, Adela González le decía lo que le estaba diciendo Alberto Díaz, el director por el pinganillo: «Me está diciendo Alberto que te va a pagar media nómina», le advertía. «¿Por ir al baño? De verdad jamás se me ocurriría que por ausentarme unos minutos me bajéis el sueldo», terminaba de decir Pilar Vidal.