‘Pasapalabra’ se pronuncia así ante una vuelta de Orestes Barbero al concurso y sorprende

Han pasado dos meses desde que Rafa Castaño hiciera historia de la televisión al llevarse el bote más alto de la historia de ‘Pasapalabra’. El sevillano se llevó los 2.272.000 euros tras completar el rosco del tirón y sin dejar ningún tipo de opción a Orestes Barbero, que tuvo que decir adiós a su sueño de ganar el concurso de Antena 3.

Ahora que se cumplen dos meses, Miguel Aparicio, el director de ‘Pasapalabra’ en Antena 3, relata en una entrevista en Formula TV como vivieron en el equipo el bote de Rafa Castaño. «Nosotros estábamos completamente flipados y anonadados porque normalmente los concursantes suelen sopesar un poco sus respuestas», empieza diciendo el director.

«Pero Rafa por lo que fuera tenía las respuestas, las sabía muy seguro y pensó que era mejor para él decirlas seguidas que parar. Es algo que no suele suceder, vamos no había sucedido nunca. Y no creo que haya sucedido nunca en toda la historia de ‘Pasapalabra’ en todos los países en los que se emite», añade al respecto Aparicio.

Si hay algo que todo el mundo criticó aquel día es que Orestes Barbero tuviera que abandonar el programa después de 360 entregas. Hasta el propio Rafa Castaño habló del asunto en la entrevista que le hicimos en El Televisero. «Creo que Orestes se merece un bote alto y espero que con el tiempo lo conseguirá», defendía el sevillano sobre su compañero.

¿Volverá Orestes Barbero a ‘Pasapalabra’ próximamente?

¿Está entre los planes de ‘Pasapalabra’ que Orestes Barbero vuelva pronto al concurso? Su director, Miguel Aparicio es claro. «Orestes forma parte del paseo de la fama del programa y es un concursante maravilloso y nos gustaría volverlo a tener», responde.

«Pero no podemos traerlo la semana que viene. Imagínate cuanta gente está en el casting y esperando su oportunidad para volver a ver a Orestes dentro», recalca Miguel Aparicio. «Aparte no creo que Orestes después de todas las circunstancias tuviera fuerza real para venir porque es muy duro estar año y medio a las puertas de llevarte el bote», añade.

Pese a todo el director de ‘Pasapalabra’ tiene claro que en un futuro volveremos a ver a Orestes Barbero intentando llevarse el bote por tercera vez en su vida después de haber estado luchándolo también en la última etapa del concurso en Telecinco. «No creo que él quisiera volver ahora, pero evidentemente Orestes en algún momento volverá al programa», sentencia.

Por último, Miguel Aparicio hace referencia al éxito que cosecha ‘Pasapalabra’ cada tarde siendo el programa más visto de la televisión junto a ‘El Hormiguero’. «Nosotros confiamos mucho en el formato, es infalible, pero este éxito de los últimos años no nos lo esperábamos. Estamos flipando», asegura. Y además tiene muy claro cual es la clave del éxito: «la clave es la prueba final».