Marta Riesco se lanza a reaccionar de semejante modo ante la cancelación de ‘Sálvame’

Desde que fuera despedida de la productora Unicorn, Marta Riesco ha convertido sus redes sociales, en concreto su perfil de Instagram, en su altavoz para hablar sobre diversos temas, tanto suyos personales, como de actualidad general. Y, sin duda alguna, la noticia de la semana, televisivamente hablando, ha sido la cancelación de ‘Sálvame’.

Fue el pasado viernes, 5 de mayo, cuando saltaba la noticia que dejó en shock a todos los seguidores del formato, quienes incluso han convocado una manifestación en las inmediaciones de Mediaset para pedir la continuidad del programa vespertino de Telecinco. Muchos han sido los que han mostrado su tristeza ante esta noticia. Pero este no es el caso de Marta Riesco, que ha celebrado el fin del programa que, según ella, tanto daño le ha hecho.

La exreportera de ‘Fiesta’ y de ‘El programa de Ana Rosa’ compartía en sus stories de Instagram el siguiente titular: «Cristina Porta se regodea tras el despido de su enemiga Marta Riesco: ‘Me dan las gracias'». Ahora, ha sido la exnovia de Antonio David Flores la que se ha regodeado de la cancelación de ‘Sálvame’, programa en el que Porta trabajaba: «Anda Cristina Porta- etiquetándola-, a mí hoy también».

Marta Riesco ‘se pasa’ a Antena 3

En un siguiente story, al que mencionaba era al Maestro Joao, compartiendo el siguiente titular: «El Maestro Joao se burla de Marta Riesco por su despido: ‘Hasta luego, Maricarmen'». «Ánimo Maestro Joao», añadía la periodista, etiquetando al vidente.

Sin embargo, su ataque a Telecinco, la cadena en la que hasta hace muy poco trabajaba, no ha acabado ahí. En un story posterior, Marta Riesco contaba a sus seguidores lo siguiente: «Ayer me visteis cenando en un restaurante y me decíais: ‘¿No te ibas a poner en operación buenorra?’. Sí, chicos, pero empiezo el lunes, de momento tengo free por poco tiempo. Me noto que me estoy haciendo mayor, cuando salgo de fiesta, así de trasnochar y, de repente, estoy destruida, cansadísima y solo quiero echarme la siesta y ver una peli mala de Antena 3», sentenciaba.