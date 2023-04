Marta Riesco da un paso al frente con este amenazador órdago a Antonio David: «Ya me reiré…»

Marta Riesco está pasando por uno de los momentos más duros de su vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional. A su despido de la productora que preside Ana Rosa Quintana, donde llevaba años trabajando como reportera, ahora se une su ruptura con Antonio David Flores. No obstante, pese al disgusto inicial, ella está dispuesta a seguir con su vida.

Y, aunque en un primer momento no quería entrar en polémicas, más allá de señalar directamente a la hija de su expareja, Rocío Flores como la culpable de la ruptura, este viernes Marta Riesco ha acabado explotando en sus redes sociales. La que fuera reportera de ‘Fiesta’ y ‘El programa de Ana Rosa’ ha lanzado incluso una advertencia y ha amenazado con romper su silencio.

El motivo de su enfado fue un directo de Antonio David Flores en el que ha explicado que su ruptura con la periodista era «sin retorno». Aunque seguirá apoyándola porque la considera su amiga. Eso sí, prefiere dejar a su hija al margen, ya que ésta le pidió expresamente que no hablara de sus temas personales, y defiende su decisión.

En un momento del directo, el ex guardia civil no podía parar de reír después de leer uno de los comentarios de sus seguidores en el que le decía, con sorna, que estaban culpando al perro de todo lo que había pasado. Esto ha hecho que Marta Riesco entrara en cólera a través de sus stories de Instagram, lanzando una advertencia a su expareja: «Pues ahora me tocará a mí, ¿no?». De esta forma dejaba claro que estaba dispuesta a romper su silencio.

La ‘amenaza’ de Marta Riesco a Antonio David: «Ya me reiré yo»

Pero, además, la periodista compartía varias capturas de pantalla en las que mostraba el apoyo de sus seguidores, al tiempo que acusan a Antonio David de aprovecharse de ella. «Siento una vergüenza y no sabéis cómo me puedo sentir en este momento. Lo di todo y perdí todo, pero saldré adelante», sentenciaba.

Pero, no contenta con esto, Marta Riesco seguía acusando a Rocío Flores de ser el motivo del fin de su relación. «Sí, sigo culpando a tu hija de todo lo que ocurrió y a ti por permitirlo», escribió, muy enfadada. Asimismo, mostraba una alianza dando a entender que podría haber habido una pedida de mano entre ambos. «No te preocupes que ya me reiré yo», añadió.

Tras su inesperada ruptura con Antonio David Flores, la periodista abandonó el piso que compartían ambos en Málaga y puso rumbo a Madrid. Muy activa en sus redes sociales, fue por allí por donde la exreportera de Unicorn se sinceró con sus seguidores sobre cómo se sentía: «Que estoy jodida, por supuesto que estoy jodida. Estoy de hecho muy jodida, que siento que desde hace un tiempo todo me pasa a mí. Que recibo mensajes, que no voy a recuperar mi carrera, que he perdido mi carrera, que he perdido mi profesión, que he perdido todo…».