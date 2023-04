Marta Riesco no calla más con este sonoro pronunciamiento ante su ruptura con Antonio David

Marta Riesco está atravesando una de las peores etapas de su vida. Y es que, a su despido de la productora Unicorn Content, hace unas semanas, ahora se une su ruptura con Antonio David Flores, que ella misma confirmó a través de sus redes sociales. Tras lo cual, la periodista hizo las maletas, abandonó Málaga y regresó a Madrid para refugiarse en su familia.

Aunque están siendo días muy complicados para ella, la que fuera reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ y ‘Fiesta‘ piensa poner todo de su parte para salir adelante. «Que estoy jodida, por supuesto que estoy jodida. Estoy de hecho muy jodida, que siento que desde hace un tiempo todo me pasa a mí. Que recibo mensajes, que no voy a recuperar mi carrera, que he perdido mi carrera, que he perdido mi profesión, que he perdido todo…», asegura a través de sus stories de Instagram, muy afectada por todo lo que se está diciendo de ella.

Marta Riesco es consciente de que, en muy poco tiempo, ha perdido tanto su trabajo como a Antonio David Flores. Fue hace un mes cuando, tal y como ella misma comunicó a través de sus redes sociales, fue despedida de Mediaset. Esto supuso un duro golpe para ella: «Es duro levantarse y saber que estás en un momento en el que todo se ha venido abajo y que tampoco sabes muy bien por qué y cómo has llegado hasta aquí. Aunque me veáis bailar, reír, sí, claro, porque también tengo momentos donde me lo estoy pasando bien, donde disfruto y donde por supuesto no voy a dejar que la pena me coma y la pena pueda conmigo».

Marta Riesco en Instagram

Marta Riesco está dispuesta a recuperar las riendas de su vida: «Lo conseguiré»

Su intención es recuperar, poco a poco, las riendas de su vida y encontrar un nuevo trabajo que le apasione. Aunque sea fuera de Telecinco. Por el momento, se ha instalado en Madrid, en concreto en la casa que compartía con Antonio David. «Puse a toda esa nube negativa que hay sobre mi… solo os digo que voy a luchar hasta que no me quede aliento para recuperar mi vida y para recuperar principalmente lo que más amo que es mi profesión. Y que no os quepa duda de que lo conseguiré», ha dejado claro Marta Riesco a todos sus seguidores.

En estos momentos, mientras encuentre algún proyecto que le apasione, la periodista ha tenido que recurrir a otras formas de ganarse la vida. De esta forma, se ha empezado a tomar más en serio su trabajo en las redes sociales. Lo que antes era algo complementario, ahora se ha convertido en su principal fuentes de ingresos, según ella misma ha explicado: «Me he levantado a hacer varias cosas que tenía pendientes porque, aunque hay gente que no lo sabe, en las redes sociales también se trabaja, y mucho. Cada vez más, gracias a toda la gente que estás ahí detrás apoyando. Al final, el trabajo se empieza a acumular y estoy muy contenta por eso». De hecho, Marta Riesco ha comenzado a colaborar con varias empresas a las que ha promocionado en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 180.000 seguidores.

Por su parte, el padre de Rocío Flores no se ha pronunciado, de momento, sobre su ruptura. Este miércoles, reaparecía en su canal de YouTube, pero no hizo mención alguna al tema. Aunque sí reconoció estar atravesando un momento complicado: «Llevo una semana un tanto complicada. Obviamente no ha sido una semana fácil para mí. He necesitado unos días para recomponerme de todo lo que me ha ocurrido y obviamente no puedo tener la mejor de mis caras».