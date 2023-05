Marta Peñate arrea el mayor ‘guantazo’ a Ginés ante lo que aseveró de Adara en ‘SV’

Ginés Corregüela se ha visto, sin quererlo, envuelto en la ‘guerra’ que mantienen Asraf Beno y Adara Molinero en ‘Supervivientes 2023’. El ‘rey de los bocadillos’ se ha llevado un monumental zasca de Marta Peñate tras un desafortunado comentario sobre Adara Molinero este domingo, 28 de mayo, en ‘Conexión Honduras’.

Después de las nuevas imágenes de Adara con Asraf, cuya relación va de mal en peor, Ion Aramendi quiso preguntar a los colaboradores y exconcursantes presentes en el plató con quién se posicionaban a favor y en contra. Al llegar el turno de Ginés, éste no se cortó un pelo a la hora de decir lo que piensa sobre el concurso de la madrileña, llevándose un ‘guantazo’ de Marta Peñate.

«Aquí no defiendo a ninguno de los dos, son dos estrategas a muerte. Adara también aprovecha que está delante la cámara y Asraf es lo que lleva haciendo todo el concurso cuando está la cámara», ha asegurado Ginés. Pese a esto, cree que Asraf «debe llegar a la final antes que Adara porque es un tío que, aunque hemos tenido nuestras cosas, pero hace muchas cosas (de supervivencia), no como Adara. Para mí ella no se merece estar allí», soltó el tiktoker. Sin embargo, nadie pudo rebatirle ya que el presentador dio paso a otro contenido.

El demoledor ‘zasca’ de Marta Peñate a Ginés

Pero, poco después, la colaboradora quiso tomar la palabra para recordarle algo a Ginés, que parece que se le ha olvidado. «Eso lo decide el público y por eso ella está allí y tú estás aquí (expulsado)», le espetó sin cortapisas. Un comentario con el que se llevó una gran ovación por parte del público presente en las gradas y que dejó enmudecido al novio de Yaiza Martín. Este intentó justiciar sus palabras alegando que se refería a un asunto de superviviente. «Yo he opinado como superviviente que deja mucho que desear», se ha excusado el ‘rey de los bocadillos’.

Finalmente, no se sabe si las palabras de Ginés influyeron o no, pero la audiencia decidió que Adara fuera la concursante salvada de la noche. De esta forma Asraf, Bosco y Artur continúan en la palestra y uno de ellos será el próximo expulsado de ‘Supervivientes 2023’.