Loles León no puede decir más con menos cuando le preguntan por Ana Obregón: es incontestable

Pocos famosos faltan por pronunciarse sobre la que ya es la noticia, y la polémica, del año. La cuestionada decisión de Ana Obregón de ser abuela mediante gestación subrogada con el esperma de su hijo, Aless Lequio, fallecido hace casi tres años. Loles León ha sido la última en hacerlo. Y ha sido para salir en defensa de la actriz y presentadora.

Loles Leon, junto a otros muchos rostros conocidos, asistió el pasado sábado al teatro de La Zarzuela para apoyar a Boris Izaguirre y Ainhoa Arteta en el estreno de ‘Trato de favor’. Europa Presss tuvo la oportunidad de hablar con la actriz. Esta no dudó en mostrar su apoyo a su amiga Ana Obregón: «Cariño, a mí me parece fantástico porque ella ahora mismo está feliz. Y yo lo que deseo es que la gente sea feliz y que esté contenta. Y cada uno tiene su libertad».

Loles León sobre Ana Obregón: «Cada uno es libre de hacer lo que le apetezca»

Además, dejó claro que ella no es nadie para meterse en la vida de la bióloga: «¿Yo quién soy para decirle a nadie que esto me parece bien o no me parece bien? Cada uno es libre de hacer lo que le apetezca». De esta forma, dejaba claro que no va a juzgar a la presentadora por su decisión de ser abuela de Ana Sandra gracias a un vientre de alquiler.

En otro orden de cosas, Loles León también habló de su compañero de ‘La que se avecina’, José Luis Gil, quien se recupera del ictus que sufrió hace más de un año. La actriz ha reconocido que está algo mejor, pero todavía tiene que seguir con la recuperación: «está un poquito estable. Bien, entonces más o menos pero todavía en casa».

Loles León no quiso perderse el estreno de ‘Trato de favor’, con Boris Izaguirre y Ainhoa Arteta. «Todos van a estar estupendos, estupendos. Y me gusta mucho que haya estrenado en la Zarzuela porque creo que era algo que le faltaba y que él va a ese rollo, ¿sabes? Él quiere también estar en los teatros, que me parece fantástico», sentencia.