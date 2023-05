La firme condición que exige Ibai Llanos para dar el salto a Telecinco en este programa

Ibai Llanos sigue siendo uno de los streamers más famosos de nuestro país. Ahora se encuentra produciendo junto a Gerard Piqué la Kings League y el After Kings, una tertulia sobre lo sucedido en la competición deportiva al más puro estilo ‘Sálvame‘. Es tal la audiencia que tiene en Twitch que Mediaset decidía hacerse con los derechos para emitirlo en Cuatro.

Hace ya unas semanas se viralizaba un vídeo en el que se señalaban las similitudes de la Kings League con ‘Sálvame’. Y claro, desde entonces, el formato de Telecinco está muy presente en la tertulia de Ibai Llanos, hasta tal punto que Piqué hace tan solo unos días se alegraba de la cancelación del mismo: «Que se haya acabado no me parece mal». Asimismo, calificó de «indecente» el formato.

Pero esta no era la única ocasión en la que Telecinco ocupaba el debate de la Kings League. Iker Casillas también contaba que a Ibai Llanos no le faltan las ofertas por parte de las cadenas de televisión. De hecho, destapaba que Bertín Osborne le había invitado a ‘Mi casa es la tuya’: «Escucha Ibai ahora que me acuerdo, contesta a Bertín por favor. Es que se lo digo y lleva dos semanas fumándome».

Ibai Llanos responde a la proposición de Bertín Osborne: «Si va Piqué, voy»

Ibai Llanos y Bertín Osborne.

«¿Otra vez Bertín? Es que el tema de Bertín es una cosa…», decía de inmediato Gerard Piqué, quejándose de la insistencia de Casillas para que su amigo y compañero acuda a ‘Mi casa es la tuya’. Por su lado, Ibai Llanos soltaba: «Lo de Bertín es de locos… ¡que quieren que vaya a casa de Bertín!».

«Venga, si va Gerard [Piqué], voy, va», decía finalmente Ibai Llanos, lo que provocaba la rápida reacción del futbolista: «¿Pero esto qué es?». Lejos de quedarse ahí, el streamer seguía interesándose por el tema: «¿Pero eso donde se emite? ¿En La 1?», a lo que Casillas le aclaraba: «En Mediaset, con los amigos de Gerard».