La cara de una soltera de ‘First Dates’ al ver la cita que le han plantado: «Qué mala follá»

‘First Dates‘ ha sido testigo de otra rocambolesca cita en su entrega de este jueves 25 de mayo. La velada ha sido protagonizada por dos solteros jubilados, Esther, madrileña de 81 años, y Manuel, 84, de Talavera de la Reina, que han coincidido en una cosa, encontrar el amor y tener a alguien que les haga compañía.

En primer lugar, ha entrado al restaurante Esther, que nada más sentarse en la barra ha comenzado a charlar con Carlos Sobera. El presentador se ha interesado por su vida, y ella ha relatado que ha estado 57 años casada. Además se considera una mujer celosa y viene en busca de un amigo con el que hacer planes como ir al cine, cena, teatro o dar paseos. Todo el staff del dating show de Cuatro creía haber dado en el clavo con ella y le han presentado a Manuel, Manolo para los amigos, de 84 años y de Talavera.

Nada más ver entrar a su cita en ‘First Dates’ se le ha apreciado un gesto torcido a la comensal. Por su parte, Manuel ha confesado que le gustan las mujeres «con buenos senos, guapitas de cara, sin arrugas y sin flequillo«. Ya de primeras no ha habido buen feeling cuando Esther le ha preguntado que de dónde era y él ha soltado un «no me acuerdo».

No contenta con esta respuesta, cuando se disponían a sentarse en la mesa del restaurante Manuel le ha agarrado del brazo y Esther le ha frenado en seco: «No me toque ya«. Un primer desencuentro que no ha truncado la cita, ya que él se ha seguido abriendo ante su cita, confesando haber tenido una vida complicada y difícil, en la que sabe muy poco de su familia.

Sin embargo, cuando le ha confesado realmente que es «de Talavera de la Reina» a Esther se le ha caído el alma a los pies. Y ha mostrado su descontento con el programa ante Carlos Sobera: «Qué mala follá tenéis, yo le quería de Madrid«, se quejaba muy molesta.

A pesar de esta jugarreta, ella ha seguido escuchando a su cita de ‘First Dates’ con mucha atención, tanto que le ha sorprendido que no se hablase con ninguno de sus tres hijos. «Una vez sonó el teléfono. ‘Soy tu nieta, tengo 14 años’. Me quedé cuajado. De esto hará 8 o 10 años«, le seguía contando Manuel.

«Debió de ser muy duro para que te diese un infarto, a mí me dio un ictus», reaccionaba ella. En este punto parece que llegaban a un entendimiento, pero todo se ha vuelto a torcer cuándo en un momento dado de la cena el soltero le ha pedido una foto a la presentadora Elsa Enka, y Esther le ha reprochado que no fuese con su cita: «Eso está muy feo«.

En el momento de la decisión final, no ha habido sorpresas y ambos comensales han declinado darse una segunda oportunidad. Ella le ha dado calabazas por el hecho de vivir en Talavera. Por su parte, Manolo le ha pedido perdón después del gesto de la foto y ha ahondado en el verdadero motivo de su rechazo: «Tienes arrugas en la cara«.

Ante tal desafortunado comentario, la soltera se ha despachado duramente contra él: «No entiendo lo de las arrugas. Tú estás mucho más mayor que yo. No vas a gimnasia, no vas a nada. Que te hayas fijado en mis arrugas…». «Que te vaya muy bien en la vida y que encuentres una mujer con la cara lisa», ha sentenciado, poniendo punto final a esta fallida cita.

La estupefacción es total en redes por su cita en ‘First Dates’

No es de Madrid, es de Talavera.

Encima me toca.

(Se viene citaza! 🤣🤣) #FirstDates25M pic.twitter.com/ASuVMmo6Jy — Juan Marín (@Juan_RedSquare) May 25, 2023

#firstdates25m

Vuelveme a tocar y te vas a comer la pastilla de la Próstata con pajita pic.twitter.com/JdAQKz0v9C — Zeta (@Zeta_StyleK) May 25, 2023

Uyyyy Esther menuda borde! Vale que no te guste, pero más educación señora!! #FirstDates25M pic.twitter.com/GJXWiqC6I5 — Len (@Len_n86) May 25, 2023

A ver cuánto tarda Esther en clavarle el tenedor en la tráquea al abuelete. #FirstDates25M — Recién Duchao ®️ (@recienduchao) May 25, 2023

#firstdates25m



Parecía, escenas de matrimonio… ¿alguien lo recuerda? pic.twitter.com/s1YCBp4dJU — Mi Mujer Yo y Viceversa (@PenseConELPito) May 25, 2023

Esther, te has venido abajo en el momento que lo has visto, da igual que sea de Talavera o de Pinto #firstdates25m — Sombraoscura (@Sombrao63604769) May 25, 2023

Cómo la ha líado el abuelo! 🤣🤣

Que tenía arrugas dice! 🙈🙈 #firstdates25m pic.twitter.com/oXAdQuZOBi — Juan Marín (@Juan_RedSquare) May 25, 2023

El viejo de los cojones que busca una mujer sin arrugas!!! #FirstDates25m pic.twitter.com/ljus7si9kh — Elena Pérez (@unadel2) May 25, 2023

#firstdates25m



Ella es maja como yo pero tiene muchas arrugas.



Con 84 años. Menudo marrano. Hombreya. pic.twitter.com/6KLkYX8Avg — Cienrosas (@Cienrosas) May 25, 2023

Manuel, con 84 años, quiere una mujer sin arrugas… Pues comprate una muñeca hinchable, que esas no tienen. #Firstdates25m — El Pregonero📯 (@ElPregonerooo) May 25, 2023

Manuel de 84 busca una mujer sin arrugas… De verdad, es que no puedo con estos señores. #firstdates25m pic.twitter.com/U83WaFSbgg — Ait๏r L. (@masrento) May 25, 2023