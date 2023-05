La atrevida proposición de Joaquín Prat a Íñigo Onieva desde Telecinco tras su despido

Íñigo Onieva se suma a la lista del paro después de que su relación contractual con la empresa en la que trabajaba haya llegado a su fin tan solo un mes y medio antes de su esperada boda. Este era un tema que trataba el ‘Fresh’ de ‘Ya es mediodía‘ desde donde Joaquín Prat ofrecía trabajo al novio de Tamara Falcó.

«La boda de Íñigo Onieva y Tamara está gafada, porque lo último que se suma a la lista de desencuentros y despropósitos es que Íñigo se ha quedado sin trabajo», empezaba introduciendo el presentador, que daba paso a un vídeo en el que se detallaba cuál es la situación actual del empresario.

Acto seguido, era Isabel Rábago quien ofrecía más detalles sobre el despido de Íñigo Onieva de la empresa en la que trabajaba. «La versión de Iñigo es que después de dos años de absoluta cordialidad y trabajo en el grupo, su proyección personal consideraba que estaba bastante limitada», empezaba explicando la colaboradora ante la atenta mirada de Joaquín Prat, que ya tenía pensada una oferta para el futuro marido de Tamara Falcó.

Isabel Rábago informa del despido de Íñigo Onieva. | Telecinco

Asimismo, Isabel Rábago contaba que el motivo de su despido no sería otra que un desacuerdo económico: «Se producen bastantes reuniones entre Íñigo y la empresa las últimas semanas y se le plantean una serie de nuevas funciones dentro del grupo pero sin tocar el término económico. No han llegado a ningún tipo de acuerdo y de forma amistosa han puesto fin a su relación contractual».

Íñigo Onieva ya tendría nuevos proyectos en los que centrarse como la apertura de un restaurante de cara a principios de 2024. Sin embargo, ante la falta de trabajo del novio de la marquesa de Griñón, Joaquín Prat no perdía la oportunidad y le ofrecía trabajo desde Telecinco: «Yo le hago una oferta de trabajo. Le ofrezco venir a trabajar aquí al ‘Fresh’ aunque solo sea hasta que emprenda esa nueva aventura».

No obstante, parece que las condiciones laborales que exige Íñigo Onieva no están al alcance de cualquier empresa, como ha dejado caer Isabel Rábago: «No te pases que no tenemos tanto presupuesto». Pese a ello, Joaquín Prat le seguía ofreciendo un puesto como colaborador en ‘Ya es mediodía’. «Yo le hago la oferta, él verá si la acepta o no», concluía.