Juan del Val no se corta un pelo en cómo se refiere exactamente a Sánchez en ‘El Hormiguero’

Tras la visita de Ona Carbonell este lunes 29 de mayo, ‘El Hormiguero’ celebró su mesa de actualidad que, como no podía ser de otra forma, se centró en el resultado de los comicios municipales y autonómicos del día anterior. Así como en el anuncio del adelanto electoral. Junto a Pablo Motos participaron en el debate Juan del val, María Dabán, Rubén Amón y Miguel Lago.

El primero en dar su opinión sobre el anuncio de Pedro Sánchez esa misma mañana fue Rubén Amón: «La convocatoria creo que lo hace para darnos una segunda oportunidad, para que votemos mejor esta vez. Nos dice: os habéis equivocado, pero tenéis la oportunidad de redimiros. Y yo creo que esta es una provocación que trata de zanjar la crisis política en que se encuentra. Creo que es inaceptable que se convoquen unas elecciones en el mes de julio, en las puertas de un puente, cuando en España se desplazan 6 millones de personas. Y cuando él introduce una anomalía, que pretende, creo, que es trasformar los resultados en las elecciones, precisamente por convocarlas cuando no se pueden convocar, que es cuando la gente está de vacaciones».

Tras él tomó la palabra Juan del Val, quien era de la misma opinión: «Decíais que no sabías si este movimiento era una genialidad o una estupidez y yo creo que Pedro Sánchez también se define así. Muchas veces no sabes si es un genio o un estúpido».

Juan del Val define a Pedro Sánchez como un «fraude»

«Pedro Sánchez a mí me parece un fraude», aseguraba Juan del Val. Ya que, en su opinión, «convocar unas elecciones un 23 de julio es directamente un fraude. Ya sabemos que es legal, ya sabemos que obedece a los plazos legales, pero a mí me parece que es pretender alterar un resultado. No sé si esto le saldrá bien a sus intereses o no, pero yo en principio lo definiría como un fraude».

A continuación, Pablo Motos le preguntó a Miguel Lago por la denuncia que la candidata valenciana de ‘Podemos’, Pilar Lima, ha presentado contra él ante la Fiscalía por las «burlas» que, según ella, le hizo en ‘El Hormiguero’ al llamarla «sorda y bollera». «Estoy deseando que alguien vea el vídeo», reconocía el presentador.

A raíz de esto, Miguel Lago expuso su punto de vista, como siempre tirando de su habitual sentido del humor: «En primer lugar a mí me duele que me denuncia el Gobierno de España con lo español que yo soy, lo primero». Para, después, decir que todo ha sido un «intento de cancelación», pero que, pese a todo, ‘El Hormiguero’ sigue líder de audiencias y que él ha renovado sus funciones en el Teatro Alcázar «para seguir riéndome de lo que me dé la gana».

Del Val también tilda a Podemos de «fascista»

«Yo creo que Podemos ha sido un partido que ha contribuido, en el peor sentido, a la crispación política y a las campañas de odio y que ‘Ciudadanos’ ha sido lo contrario. Por eso creo que es una desgracia que desaparezca del panorama político un partido que quería regenerar. Cuando el país tiende a los extremos ha terminado aplastado precisamente por la polarización», comentaba Rubén Amón.

Juan del Val volvía a tomar la palabra para opinar que «no es víctima de la polarización, que también, si no de sus propios errores. Como creo que es lo que sucede cuando todos los partidos se extinguen o están a punto de hacerlo, como yo creo que es el caso de Podemos». Para el marido de Nuria Roca, esos errores «tienen que ver con el señalamiento, y directamente lo que pasa es que la gente pervierte siempre los nombres con el fascismo, que esa ha sido la campaña de Podemos. Y el fascismo no se compra aunque tú digas que eres otra cosa».

«Si eres un fascista la gente te lo nota, y cuando tú señalas a un comunicador, y cuando dices es ese, persíguele, estás siendo un fascista. Y lo que ha sucedido es que (han conseguido) cero en la Comunidad de Madrid, cero en el Ayuntamiento de Valencia y cero en la Comunidad Valenciana. Porque los fascistas ojalá desaparezcan del mapa. No es el caso de Ciudadanos, sí es el caso de Podemos. Veremos a ver qué pasa con otras fuerzas si entran en las instituciones», ha sentenciado Juan del Val.