Isa Pantoja da su sentencia así en la sonada guerra de Asraf y Adara en ‘Supervivientes’

Isa Pantoja se ha convertido en la mejor defensora de su prometido, Asraf Beno, durante su paso por ‘Supervivientes 2023‘. Le ha defendido contra viento y marea, como también había excusado el enfrentamiento de éste con Adara Molinero alegando las duras condiciones en las que se encuentran.

Sin embargo, ahora que parece que la ruptura entre los antes amigos es definitiva, Isa ha hecho uso de su perfil de Instagram para dar su opinión al respecto. Aunque ha preferido no entrar en polémicas, y simplemente se ha limitado a pedir el voto para su pareja, para que el martes sea el concursante salvado por la audiencia.

«Después de la gala de hoy, solo diré… Salvar Asraf», ha escrito Isa Pantoja en sus stories de Instagram. Hay que recordar que Adara también está nominada, así es que si Asraf se salva el martes significaría que la audiencia se posicionada de su lado en el conflicto que mantiene no solo con su examiga, sino también con el resto de sus compañeros.

El motivo de la ‘ruptura’ entre Asraf y Adara

Hasta la semana pasada, Asraf Beno y Adara Molinero eran inseparables. Sacaban la cara el uno por el otro y los fandoms de ambos estaban muy unidos. Sin embargo, ahora todo ha saltado por los aires y todo por culpa de unos cangrejos. Una mañana, el modelo se despertó y vio restos de cangrejos en la playa, por lo que le preguntó a su amiga si la noche anterior había estado comiéndolos. Ella confirmó que así había sido, algo que Asraf le recriminó por cómo habían dejado la isla.

«¿Yo te digo algo a ti? Yo no he dejado ahí ninguna cáscara. Quiero que me dejes tranquila, no sé qué te pasa últimamente. No necesito ningún papá. Sé perfectamente lo que tengo que hacer en cada momento, ¿vale? Esto ya es el colmo», le espetó Adara, visiblemente enfadada. Tras una fuerte discusión, ambos rompían a llorar.

Sin embargo, la hija de Elena Rodríguez decía no fiarse del llanto del novio de Isa Pantoja y lo acusaba de cambiar de actitud por estar cerca de la final: «No me está molando nada lo que está pasando. Se está acercando la final y a mí que me metan la puñada a estas alturas…». Ante esto, Asraf intentó acercar posturas, pero ella se negó, sintiéndose muy decepcionada con su examigo.