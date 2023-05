Inmensa ovación a Miguel Lago por su discurso contra el bullying en ‘El Hormiguero’

Este martes, 16 de mayo, tras la visita del futbolista Pedri, ‘El Hormiguero‘ tuvo su mesa de actualidad. A Pablo Motos se unieron Juan del Val, Miguel Lago, Rubén Amón y María Dabán, quienes trataron diversos temas, muchos de ellos relacionados con la política. Hasta que, hacia el final del programa, El presentador sacó a colación el tema del bullying, un tema con el que Miguel Lago está muy concienciado.

El humorista, dejó de lado su vis cómica para ponerse serio al afirmar que, al acoso escolar deberían de dejar de llamarlo bullying, porque «es violencia dentro de las escuelas, es violencia de muchas maneras. Es violencia física, es violencia verbal, es acoso. No termina en el aula, porque luego continúa en redes sociales y entonces lo llaman ciberbullying».

Según Miguel Lago, «esto es violencia y es violencia escolar. Y es un problema gravísimo, que está provocando que los padres y las madres de este país no podamos mandar a nuestros hijos a un espacio seguro que debería ser la escuela. Y para mí hay un problema fundamental, que es el foco donde se ha puesto».

En opinión del también colaborador de ‘Y ahora, Sonsoles’, es evidente que «el protocolo bullying no funciona, que no sirve para nada, y que hay que modificarlo. Que se cambie el foco, que está puesto siempre en la víctima cuando se produce un caso de violencia escolar». Y es que, recordó como en estos casos, se separa a la víctima del resto, y se le cambia de clase o de centro escolar.

La petición de Miguel Lago al Ministerio de Asuntos Sociales

«Yo lo que pido es que se cambie el foco ahí, y que el foco se ponga en el agresor. Porque el agresor de 12, 13, 14, 15 años es un maltratador en el futuro, que no va a aportar nada a nuestra sociedad. Y sobre él tenemos que trabajar también, tenemos que cambiar el foco de la responsabilidad. Si es un menor, la responsabilidad tendrá que ser de sus padres. Yo soy el responsable de lo que hacen mis hijos, y sería un bochorno para mí, un fracaso como padre que mis hijos fueron acosadores», reconoce Miguel Lago, muy serio.

Un alegato que provocó la ovación del público de ‘El Hormiguero’. El resto de sus compañeros de mesa querían intervenir, pero él pidió que le dejasen terminar su discurso. «Y otra cosa. Actualmente se penaliza los centros escolares en su ratio, en sus puntos famosos, cuando tienen casos de bullying, porque significa para el Estado español que hay algo ahí que no funciona. Y el que detecta casos de bullying, que los ataja, los trabaja y lo soluciona no merece perder puntos. Todo lo contrario. Merece ganarlos, y del mismo modo los profesores de este país necesitan de una vez por todas que se les den herramientas de verdad para poder trabajar. Porque si no, no vamos a conseguir absolutamente nada y lo necesitamos urgentemente»,

Antes de finalizar, Miguel Lago pidió al Ministerio de Asuntos Sociales «ahora que estamos en campaña, que cuando lleguen las generales, que por favor, alguien de verdad cambie esto y que nuestros hijos vayan al colegio seguros». El plató volvió a romper en aplausos.

Los usuarios de Twitter alaban el discurso del colaborador

Como era de esperar, las redes sociales también aplaudieron unánimemente este alego de Miguel Lago. Los usuarios de Twitter creen que su discurso hoy en día, es muy importante y necesario.

