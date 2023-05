Pablo Alborán corta a Pablo Motos por su comentario mientras le entrevistaba en ‘El Hormiguero’

Pablo Alborán se convertía en la estrella invitada de ‘El Hormiguero‘ de este miércoles, 10 de mayo. El malagueño acudía al programa de Pablo Motos para hablar sobre ‘La Cu4rta Hoja 2023’, su nueva gira que ya dio comienzo en Venezuela. Ahora, se centra en los conciertos por España, donde en más de una ciudad ya ha colgado el cartel de agotado.

Como era de esperar, Alborán sacaba a relucir su lado más sentimental. El cantante no dudaba en hablar de su hermano: «A él no le gusta que hablé sobre él, porque no le gusta ser el protagonista. Mi hermano es el director artístico y no discutimos tanto como podrías pensar. Cada vez que hablo de mi familia se me cae la baba, es una familia a la que quiero y respeto muchísimo».

Tras hablar de su nuevo trabajo musical, ‘El Hormiguero’ preparaba a Pablo Alborán un juego con las hormigas. El cantante tenía que adivinar una canción con cuatro palabras de la misma que le iban dando Trancas y Barrancas. No obstante, la prueba no se le daba nada bien y Alborán no adivinó las canciones.

Por su lado, Pablo Motos aprovechaba este reto para preguntar a Pablo Alborán por la rapidez de la industria musical: «Fíjate que la sección tiene una cosa y es que estas canciones han quedado (anticuadas), que no sé cómo llevas esto de la velocidad de la música». Y este, lejos de esconderse, se mostraba lo más sincero posible: «Fatal, lo llevo muy mal».

«Ahora mismo, yo me pongo Spotify y me tomo una biodramina», comentaba Motos sobre el tema. Sin embargo, estas declaraciones no gustaban a Pablo Alborán, que reaccionaba de inmediato con una frase cortante: «Bueno tanto como eso, no». «Es que un día una cosa es un éxito y al día siguiente hay treinta», añadía el presentador para intentar justificarse.

Para acabar, Pablo Alborán reflexionaba sobre la industria musical: «A ver, es verdad que el consumo de la música como tal, igual que el arte, ya que pasa lo mismo con películas y series, va a mucha velocidad y todos los viernes salen muchas canciones. La cosa buena que tiene es que tienes todas las opciones del mundo y tú tienes el poder de elegir lo que te dé la gana».