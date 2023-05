‘First Dates’ supera todo lo visto con lo que irrumpe en plena cita: mira bien la pantalla

‘First Dates’ ha sorprendido a todos este miércoles 24 de mayo especialmente con una de sus citas. No contentos con los invitados habituales, el dating show de Cuatro dio la bienvenida José Ángel Peregrina, más conocido como Patica, tiktoker y personaje de moda entre los más jóvenes y muy activo en las redes sociales. El joven granadino ha dado un paso al frente en busca del amor y con la aspiración de conocer a alguien que no esté con él solo por ser famoso.

Carlos Sobera le ha empezado preguntado en su presentación de dónde proviene el mote del ‘Patica’. «Viene de que mi padre se cayó del tractor una vez y le pilló la pierna y la tuvo rota muchos años. De ahí viene el hijo del patica»‘, adelantó. En ese mismo instante, Elsa Anka le ha reconocido diciendo una de sus frases célebres: «Con un poquito de pan«, y él ha terminado la frase, «y con agua fresquita que nunca falte«.

Sobera expectante, quiso indagar más sobre cómo un agricultor se ha hecho tan famoso en redes sociales, y él ha confesado que «un día subí un vídeo a la red social comiéndome la comida que me prepara mi madre y lo peté». Además, ha confirmado que «nunca ha tenido novia a pesar de mi popularidad». Justo en este momento ha entrado al restaurante su cita, Noelia, que sorprendida de inmediato intentó disimular que conocía al tiktoker, pero no ha tardado ni un segundo en decirle que le conocía.

La sevillana de 27 años se declaraba como «una cabra loca, y que le encantaría comer sin engordar», aunque reconocía que «no tiene complejo ninguno». Mientras ella se quedaba ojiplática, él actuaba con naturalidad, tanto que le ofrecía aceitunas con un poco de agua fresca. «No son del Pacífico, pero están buenas«, soltaba.

La primera impresión del Patica no ha sido muy halagüeña, no le gustó mucho que Noelia comenzara la cita hablándole de su faceta de tiktoker porque no lleva demasiado bien la fama. Pero aprovechando el tirón de ‘First Dates’ en el momento que le han traído la comida, ha sacado el móvil y se ha puesto a grabar un TikTok: «Yo tengo que informar a mis seguidores de dónde estoy y de lo que como». Noelia no sabía qué hacer pero no ha dudado en colaborar en el vídeo.

«Estoy soltero y entero»

El tiktoker ‘Patica’ y Noelia, en la decisión final de ‘First Dates’.

‘Me ha dicho que es soltero y entero, he creído entender que era virgen pero bueno ya está», confesaba la soltera. Y efectivamente José Ángel se justificaba así: «Soy virgen porque con las que he conocido no se ha dado el caso y prefiero esperar”.

El momento más viral del programa ha llegado en plena cena, cuando el ‘Patica’ se ha quejado directamente a Elsa de haberse quedado con mucha hambre: «Estoy matao, necesito condimento, no vaya a ser que por la noche te de un mareillo y para que queremos más”.

Y deseo concedido, Elsa le ha hecho llegar un bocata gigante de tortilla y mayonesa al corte en plena velada y a su cita Noelia le ha parecido fenomenal, tanto que ha añadido que ella «a todo lo que le pegue, le añade mayonesa».

En el momento de la decisión final, quedaba por saber si iban a darse una segunda oportunidad los comensales. Noelia sí que quería tener una segunda cita con él, destacando que le había parecido muy trabajador y simpático, «y no entendía cómo nunca ha tenido novia». En el lado contrario, el ‘Patica’ no ha pensado lo mismo y le ha dado calabazas. «No eres mi prototipo de chica«, ha sentenciado, pero eso sí, le ha invitado a un trocito de tortilla.

Twitter ha sido testigo en directo del cameo entre el tiktoker y su cita Noelia, y el momento bocadillo ha generado auténtico furor entre el público de ‘First Dates’. «Creo que esto es lo más heavy que he visto nunca en ‘First Dates'», ha llegado a clamar un espectador. «Ahí está todo el pan que se han ahorrado en más de 1.000 programas», comentaba con sorna otro seguidor del programa.

