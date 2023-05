Enorme estupefacción ante lo captado con Lydia Lozano en ‘Sálvame’: es para verlo en bucle

‘Sálvame’ sigue exprimiendo al máximo el tema de su cancelación. Si la semana pasada sorprendía al anunciar que querían recabar firmas para conseguir ser declarados como Bien de Interés Cultural; este martes el programa de La fábrica de la tele se ha propuesto que la RAE agregue al diccionario algunos de los términos creados por el programa. Y para ello han enviado a Lydia Lozano hasta la sede de la RAE.

Así, ‘Sálvame’ quiere que palabras como «pulpillo», «chuminero», «hijo de hospital» o «agua con misterio» puedan aparecer en el diccionario de la RAE para que así el vocabulario creado por sus colaboradores quede para la historia tras el final del programa.

Después de ver cómo la RAE si que reconoce palabras como «cuarentañero» o «potar» y no otras como «polideluxe», ‘Sálvame’ proponía un reto a Lydia Lozano: ir hasta la sede de la Real Academia de la Lengua Española para iniciar los trámites para que algunas de las palabras acuñadas por ‘Sálvame’ se incorporen al diccionario.

Sin embargo, nada más llegar a la sede de la RAE, Lydia Lozano se encontraba con que la puerta estaba cerrada y al llamar al portero nadie le abría ni siquiera le contestaba. Tras varios intentos, la colaboradora optaba por ir al edificio de enfrente en el que se situaba la Embajada de Antigua y Barbuda y allí hablaba con un conserje que aseguraba que no veía ‘Sálvame’.

«¿Usted sabe lo que es hijo de hospital? ¿Y chuminero?», le preguntaba Lydia Lozano al hombre que le contestaba que a él no le preguntara. «¿Tú nunca has visto ‘Sálvame’, en 14 años no has hecho zapping ni un día?», se sorprendía la periodista. «Ya hemos encontrado a alguien que ve los documentales de La 2», soltaba desde el plató Kiko Hernández con sorna.

Tras ello, Lydia Lozano optaba por llamar al teléfono de la RAE para tratar de saber cuál era el horario y qué tenía que hacer para iniciar los trámites. «Hola buenas tardes, ¿me puede decir el horario que tiene la RAE para hacer una serie de gestiones?», le preguntaba la colaboradora. «Soy Lydia Lozano, periodista de ‘Sálvame’, me he venido aquí y quiero pedir consejos», trataba de decir la colaboradora mientras recibía órdenes de David Valldeperas.

En ese momento, Lydia Lozano le pedía al director que se callara porque no escuchaba al interlocutor del teléfono. «Es que no le oigo Valldeperas», se quejaba la colaboradora. «A ver no insulte ehhh, eso para empezar», le espetaba el hombre al otro lado del teléfono. «Ay si yo no le he insultado, es que el director se llama Valldeperas», se defendía Lydia.

Lidia "Es que no le escucho Valdeperas "

Conserje RAE "no me insulte eso para empezar "

jajajaja#yoveosálvame pic.twitter.com/ycGVFzYZcj — MaryGH2 (@Mary202085797) May 30, 2023

Tras ver el momento cómico, Adela González, Terelu Campos y los colaboradores no podían contener la risa en el plató. «Valldeperas eres un insulto», le decía con sorna Terelu al director mientras Lydia les pedía silencio para poder hablar con el interlocutor.

Un momentazo que ha generado risas y comentarios en redes sociales. «Fantasía» o «por favor me descojono» eran algunos de los comentarios que se podían leer en Twitter.

Lydia Lozano acaba de llamar Hijo de hospital a los de la @RAEinforma #YoVeoSálvame



JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA #SalvameNoSeToca #SalvameNoSeToca30M — 𝐌𝐮𝐬𝐭𝐚𝐟𝐚 ☪ (@Caballa4K) May 30, 2023

DECIDME QUE ACABAIS DE VER A LYDIA LOZANO LLAMANDO A LA RAE Y DECIR “Valldeperas no escucho!!!” Y el señor de la RAE que ha cogido el teléfono diciéndole que NO INSULTE jdkdkdnskdnndnx — Mr. Gaga (@Grelo) May 30, 2023

Lydia Lozano en la RAE para registrar la palabra "CHUMINERO" "hijo de hospital" ajajajajajaja #yoveosálvame — Bethany Buh (@BethanyVetady) May 30, 2023

Lydia Lozano: Valdepeñas no se escuchaaaaa!



Conserje de la RAE: Oiga, para empezar no me insulte ..



FANTASÍA!!! #yoveosálvame pic.twitter.com/boc42MgKy7 — Susana Lee (@SusanaLee45) May 30, 2023