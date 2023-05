El público de ‘Supervivientes’ cancela a Adara por lo hecho con Asraf: «Ha perdido el concurso»

La última gran bronca vivida en ‘Supervivientes 2023‘ ha puesto en el disparadero a Adara Molinero debido a su reciente enemistad con Asraf Beno. Los hasta ahora amigos han visto como su relación estallaba por los aires. Esto es debido a un reproche que Asraf le hizo a Adara hace unos días. La joven no lo encajó del todo bien y, precisamente por su desmedida reacción, ha tenido que ver como los espectadores le han dado la espalda en esta contienda.

Todo ha comenzado cuando Asraf Beno, como líder, ha preguntado quién había sido el concursante que se había dejado las cáscaras de los cangrejos por la noche. Al preguntárselo a Raquel Arias, ésta ha asegurado que Adara Molinero fue una de las últimas en comer cangrejo. Precisamente por ello, Asraf no dudó en acercarse a su compañera y preguntarle: «¿Ayer comiste cangrejos Adara? Es que se han dejado cáscaras ahí y no sé quién ha sido».

La cuestionada actitud de la concursante con Asraf

En un primer momento, la joven lo ha negado y, poco después, ha optado por una actitud de lo más defensiva contra Asraf al que le ha acusado de estratega. «No me está molando nada lo que está pasando, nada, nada. No me está molando nada. Te lo dije detrás de cámaras. No soy gilipollas. Gilipollas no soy. Se está acercando la final y a mí que me peguen la puñalada a estas alturas. Creo que no me lo merezco», le ha reprochado.

La joven ha sido especialmente crítica con Asraf aún cuando éste intentaba acercarse para solucionar el conflicto. «Ay no, no, no. No estoy en ningún bucle ni quiero entrar en tu juego. No, no. Conmigo no, de verdad. Y el que llevas en un bucle desde hace semanas eres tú. No conmigo, con todo el mundo», le ha contestado cuando él le ha afeado su actitud.

Por si fuese poco, Adara Molinero no ha dudado en aliarse con Alma con quien ha hablado sobre el carácter victimista de Asraf. «Ahora si quieres vas a la roquita y te pones así, mira… Pero conmigo no va a jugar nadie. Tengo muchos tiros pegados. Solamente te voy a pedir una cosa, ¿vale?», le ha llegado a soltar.

La audiencia de ‘Supervivientes 2023’ da la espalda a Adara Molinero

Los espectadores no han perdido detalle de la discusión y es que ha sido uno de los temas más destacados. En redes, los seguidores no han dudado en cargar contra Adara Molinero por su reacción: «La actitud de Adara me está pareciendo super absurda. Sin ser Asraf santo de mi devoción, se está pasando bastante con él».

Esto ha provocado que muchos incluso aseguren: «Adara acaba de perder el concurso«. Una opinión de lo más extendida entre los espectadores puesto que en redes se pueden leer más comentarios como «está cargándose su concurso» o «como adara no cambie la actitud va a perder mi voto para la final».

