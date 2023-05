El muy sorprendente futuro laboral de Miguel Frigenti tras la fulminación de ‘Sálvame’

Tanto Miguel Frigenti como el resto de colaboradores y colaboradoras de ‘Sálvame‘ ya piensan en su futuro tras el final del programa, el próximo 23 de junio. Ninguno de ellos piensa quedarse de brazos cruzados y ya están en búsqueda activa de trabajo.

Muchos de ellos ya tienen claro que es lo que harán cuando se queden en paro. Belén Esteban pretende seguir con sus negocios como empresaria; Carmen Borrego piensa abrir un asador de pollos; mientras que Laura Fa no descarta entrar en el mundo de la política. Pero, ¿cuáles son los planes de Miguel Frigenti?

El colaborador desea buscar una estabilidad financiaría. Y es que, el cierre de ‘Sálvame’ le ha hecho valorar más las cosas y agradecer su espíritu ahorrador, lo que le ha permitido guardar buenos pellizcos. Aunque si algo tiene claro el exconcursante de ‘Secret Story’ es que no quiere dejar de lado la televisión, así es que va a seguir peleando por continuar en ella, informando, opinando y entreteniendo.

Miguel Frigenti lo tiene claro: «A lo mejor me monto un negocio»

No obstante, consciente de que el mundo de la televisión es muy complicado, Miguel Frigenti quiere abrir nuevos horizontes. Por tal motivo está en proceso de montar su propio negocio junto a su pareja, Nua. Será un centro estético, especializado en uñas y pestañas. Así se lo ha contado él mismo a uno de los reporteros de Telecinco.

«Lo he estado hablando con mi chico y a lo mejor me momento un negocio de pestañas y uñas. Porque yo todos estos años he sido muy hormiguita y he ido guardando el dinerito, porque yo soy una persona responsable y sabía que este momento podía llegar», reconoce Miguel Frigenti.

No obstante, asegura que «voy a seguir trabajando en la tele porque ya sabéis que tengo supertalento y soy una figura emergente. Pero sí que me he dado cuenta de que tengo que tener una seguridad, así es que a lo mejor me monto un negocio».

Eso sí, tiene claro que él no haría las pestañas y uñas: «Yo pondría el capital. Contrataría a una persona responsable para que me lo llevara todo. Y yo me pasearía por allí, miraría que todo va bien y me llevaría el dinerito». Además, se define como una «persona muy constante y muy responsable. Yo le pondría empeño, entusiasmo y seguro que iría genial», sentencia.