Laura Fa crea gran impacto con sus planes de futuro ante el inminente cierre de ‘Sálvame’

Laura Fa es una de las colaboradoras de ‘Sálvame‘ más reivindicativas. La periodista utiliza su posición tanto en el programa como en las redes sociales para impartir lecciones de feminismo e intentar hacer un lugar mejor. Por ello, ante el fin del programa de las tardes de Telecinco, no descarta pasarse a la política y convertirse en alcaldesa de Badalona.

«Uno de mis objetivos, a largo plazo, es acabar siendo alcaldesa de Badalona. Te lo digo seriamente. Lo he hablado ya con un partido político. No te diré con qué partido y tampoco cuándo lo haré», aseguraba la periodista hace tan solo unas semanas en la televisión de Badalona.

No obstante, Laura Fa dejaba para el futuro esa faceta como política: «Ahora seguro que no será porque me quedan cosas profesionales por hacer como periodistas, pero quiero tanto a la ciudad que veo muchas cosas que me gustaría poder cambiarlas. Este es uno de los proyectos que tengo en mente para hacer en la ciudad».

Sin embargo, con la cancelación de ‘Sálvame’, todos los colaboradores del formato se plantean cómo será su futuro profesional. En una entrevista para la web de Telecinco, Laura Fa se ha pronunciado sobre qué profesión escogería a partir de ahora si no fuera el periodismo: «Me gustaría dedicarme a algo en mi ciudad, algún tema social o algo. Alguna organización…».

Aunque, una vez más, no descarta dar el salto a la política. «Iba a decir de política, pero como me cuesta tanto… Me gustaría, me gustaría. No descarto esa opción. Si no fuera periodista, por el lado político me gustaría, la verdad», asegura Laura Fa, que desvela que en su día también fue visitadora médica: «También durante una época de mi vida fui visitadora médica».