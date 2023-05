El monumental corte de David Bisbal a Broncano: «Es innecesario, no te pertenece a ti»

David Bisbal cumplió la promesa que le hizo a Broncano la semana pasada. Tras cuadrar agendas, el cantante por fin visitó ‘La Resistencia’ este lunes, 29 de mayo. Lo hizo acompañado de su mujer, Rosanna Zanetti, quien disfrutó del programa sentada entre el público.

Tras una entrada triunfal y saludar con su frase más viral: «¿Cómo están los máquinas de ‘La Resistencia’?», el almeriense se enfrentó a las divertidas preguntas de David Broncano. «Tenemos que hablar de la insistencia que has tenido conmigo, en plan fetiche», le dijo el invitado al presentador, quien reconoció que le había costado mucho que fuera.

Bisbal bromeó con la fuerza del antebrazo del humorista. A raíz de esto, Broncano le preguntó: «¿Tú, estando en pareja, cortas las pajas de raíz?». El cantante, sorprendido ante semejante pregunta, le respondió: «¿Cómo haces estas preguntas tío?». Aunque acabó contestándole: «Yo creo que el autoplacer es importante en la vida. Si tú tienes en cuenta que yo tengo que viajar y voy a México, a Argentina… Esto lo hace cualquier persona».

El corte de Bisbal a Broncano al preguntarle por su vida sexual

A raíz de esto, Broncano pasó a hacerle una de las preguntas clásicas del espacio de Movistar Plus+: «¿Relaciones sexuales en el último mes?». Pero lo que no se esperaba era el corte que le iba a propinar Bisbal, quien le espetó: «Esto lo veo innecesario y voy a explicar por qué. Es que esa respuesta no te pertenece a ti. La respuesta no es solamente mía, tendría que ser con Rosannita porque somos un equipo».

«¿Quieres que cuente las cosas como son?», le preguntó el cantante a su mujer, presente entre el público. «Estoy halagada por el interés por nuestra actividad íntima. Te doy permiso de decir, no las veces, pero sí la última vez», respondió Rosanna Zanetti.

Así es que con el permiso de la venezolana, Bisbal admitió cuando fue la última vez. Eso sí, no sin antes bromear con el presentador: «Ha sido reciente, en el camerino aquí». Finalmente, confesó que fue «anoche». Tras los aplausos del público, el presentador sentenció: «La semana que viene me acordaré de que os gusta hacerlo los domingos por la noche. Os gusta follar cuando hay elecciones…». Un comentario que desató las carcajadas del público.