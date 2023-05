El abrupto corte de Pablo Motos al actor Miguel Ángel Muñoz por lo que le suelta en ‘El Hormiguero’

Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz y Beatriz Luengo han visitado este martes, 9 de mayo, el plató de ‘El Hormiguero’ para presentar ‘UPA Next’, el remake de la mítica serie ‘Un Paso Adelante’ que los tres protagonizaron hace dos décadas.

Pablo Motos recibía a Miguel Ángel Muñoz en descapotable, ya que es invitado platino de ‘El Hormiguero’. Es decir, uno de los invitados que más veces ha pisado el programa de Antena 3. Por ello, el buen rollo entre ambos ha sido más que evidente desde el primer momento. Una de las ventajas de haber pasado por el programa en diez ocasiones o más es poder pedir lo que desee. Y eso es lo que ha hecho el actor, aunque jamás se podía haber imaginado la reacción del presentador.

Motos comentaba la gran generosidad de Miguel Ángel Muñoz en todas sus entrevistas en el programa. Y ha reconocido que le sorprende que no les haya mandado «a la porra» con las duras pruebas que le han hecho pasar. Ha sido precisamente en este momento, cuando el actor no ha dudado en hacerle una propuesta que no le ha gustado nada al comunicador valenciano.

Pablo Motos con los protagonistas de ‘UPA Next’

El corte de Pablo Motos a Miguel Ángel Muñoz tras pedirle trabajo

«Soy invitado platino y tengo algún beneficio. Puedo pedir lo que quiera, ¿no? Te lanzo la propuesta en directo, lo he estado pensando toda la semana. A veces has tenido que faltar porque te pones malito como cuando has tenido covid y, aunque no quiero que te pase, como invitado platino de ‘El Hormiguero’ te pido que la próxima vez que vayas a faltar, sea yo quien presente el programa», le ha dicho Miguel Ángel Muñoz, añadiendo: «Como invitado platino generosísimo lo hago como amor al arte».

Pablo Motos se ha quedado en shock durante unos segundos. Al reaccionar, lo ha hecho lanzando un demoledor dardo al actor y bailarín: «Acabas de pedir lo único que no se puede pedir. Porque en la letra pequeña del invitado platino se puede leer que se puede pedir lo que sea menos tonterías».

Miguel Ángel Muñoz, alucinado con este corte pero sin perder su sonrisa, ha insistido en su petición: «Pero que no te pido que lo dejes o que no lo hagas sino que si estás malito me llames y yo vengo». «Es que lo harías mejor que yo. Se me va a ver el cartón», ha sentenciado el presentador, intentando dar por zanjado el tema. El actor le ha pedido dejarlo a votación popular, pero Motos no estaba muy por la labor: «A votación popular no dejo nada», ha sentenciado, antes de dar paso a publicidad.

Pablo Motos lleva 16 años al frente de ‘El Hormiguero’, puesto que solo ha dejado a Nuria Roca las escasas veces que ha tenido que faltar por motivos de salud. Ni siquiera ahora, que ha tenido que ser operado de urgencia tras romperse el tríceps practicando boxeo, se ha ausentado de su puesto de trabajo.