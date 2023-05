Clamor unánime ante lo que se vio con Enrique Ponce y Ana Soria en ‘El Hormiguero’: «Tremendo»

Este martes, 23 de mayo, ‘El Hormiguero’ recibió por primera vez como invitados a Enrique Ponce y Ana Soria en la que fue su primera entrevista conjunta en televisión. Y, como era de esperar, no dejó indiferente a nadie.

Nadie apostaba por su relación, debido a su gran diferencia de edad, pues él tiene 51 años y ella 24. Sin embargo, ya van camino de celebrar su tercer aniversario juntos. Por todo ello, Enrique Ponce y Ana Soria han decidido dar un paso al frente y sentarse frente a Pablo Motos para hablar abiertamente de su historia de amor.

El diestro se ha abierto en canal al exponer sus sentimientos por la joven: «Ana es la mujer de la que estoy enamorado locamente. Por muchísimas cualidades humanas que ella tiene y que podría estar enumerando aquí, pero hay una que sobresale y es el corazón tan grande que tiene. Es buena persona de verdad». «Es muy fuerte, tiene una gran fortaleza y ha sabido soportar muy bien todas las injurias y calumnias, le han juzgado por el mero hecho de haberse enamorado de mí y todavía le quiero más», ha añadido.

“Es la mujer de la que estoy enamorado locamente”, @EPonceOficial nos presenta a Ana Soria #SoriaPonceEH pic.twitter.com/RhELDQ5vWl — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 23, 2023

Ana Soria reconoce haber ido a terapia por la presión mediática

Por su parte, Ana Soria, que debutaba en televisión, reconocía abiertamente que «tenía ganas de que la gente pudiera conocerme, que sepan como soy realmente. Nadie me conoce o al menos nadie que haya opinado públicamente sobre mí lo han hecho conociéndome. Desde que empezamos la relación la prensa nos ha dado mucha caña y no hemos entrado en nada. Hemos intentado llevar la relación con la máxima discreción, pero no lo eliges. Cuando me enamoro paso a ser alguien conocida, pero sin que me conozcan realmente».

Además, la andaluza ha reconocido también que tuvo que pedir ayuda profesional ante el aluvión de críticas que recibió tras hacerse pública su relación con Enrique Ponce: «He aguantado mucho, hemos aguantado mucho. Han sido tres años escuchando cosas que no son justas porque somos personas con corazón y sentimientos. Tenía ganas de que la gente viera que soy una chica normal y con sentimientos y que la gente me conozca por lo que ha salido de mi boca, me parecía el sitio ideal».

«Nunca estás preparado para algo tan fuerte y tan intenso. Cuando empezamos sabíamos que iba a ser noticia, sí, pero que iba a llegar a ese punto… Uno no está preparado para gestionar estas cosas», ha explicado Ana Soria, que además ha destacado el papel del torero para saber gestionar toda la polémica: «A él es verdad que le da igual todo, aprendo mucho de él. Con este tema sí he ido a terapia, pero lógicamente el apoyo de la familia y la pareja, el apoyo que a mí me ha dado, verlo a él despreocupado…».

Así empezó su historia de amor

Ahora está más tranquila, pero Ana lo ha pasado muy mal: «Fui a terapia, porque me llegó a dar fuerte. Yo tenía una carrera muy encauzada. Cuando le conozco viene la parte mala y toda esa intensidad mediática. Uno no nace aprendido y no tenía las herramientas para que esa situación no me afectara». Ahora, ha retomado sus estudios de Derecho y dice estar «a tope».

Enrique Ponce también desveló a Pablo Motos cómo conoció a la joven: «Yo fui a torear a Almería y estando en el callejón la vi en el tendido. Entonces le pregunté a un amigo de Almería que estaba conmigo en el callejón si la conocía. Y me dijo: ‘Claro, sí la conozco, es hija de un amigo mío, es hija de Federico’. Le pregunté cómo se llamaba, me dijo su nombre y hoy en día la verdad que es muy fácil encontrar a gente, así que la busqué en Instagram y la encontré”.

Por su parte, ella reconoce que «yo al principio estaba confundida, porque no me imaginaba que me estaba mirando a mí. Pero yo iba con una amiga que me dijo: ‘Pues yo creo que sí que te está mirando a ti’. Y hubo un momento que cruzamos ya miradas. Yo lo evitaba al principio, porque me daba como vergüenza y no me creía que me estaba mirando a mí. Pero hubo un momento en el que ya cruzamos miradas y en ese momento sentí algo especial. Cuando me miró, el mundo se paró ahí. Tuve una sensación que nunca había tenido».

Las redes se ceban contra la entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria

Lo que ni por asomo se podían imaginar Ana Soria y Enrique Ponce, es que los espectadores en Twitter iban a criticar tan duramente su entrevista a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. Estas son solo algunos de los comentarios más destacados:

#SoriaPonceEH ayer en el hormiguero hicieron un relato completo de la historia de una infidelidad, todo lo pintaron muy romantico pero se les olvido decir que no es normal que un sr si esta casado, busque por ig a una chica que ha visto en la plaza, encima son gente de bien… — noa (@bimbita1) May 24, 2023

Qué increíble SUERTE ha tenido Paloma Cuevas, enhorabuena Paloma!!!!

Menudo impresentable te has quitado de encima.y el cambio ha sido ESPECTACULAR. #SoriaPonceEH — edith (@edith_allara) May 23, 2023

Cada vez que dice Pablo Motos que la historia de Ana Soria y Enrique Ponce es preciosa me viene una arcada #SoriaPonceEH — Lisbeth (@lisbeth_bee) May 23, 2023

Me parece tan fuerte que estén romantizando una infidelidad de un señor a su mujer de toda la vida con una niña. Que estéis adornando unos cuernos, me parece tremendo #SoriaPonceEH — Laura (@laura15055827) May 23, 2023

Visto lo visto, aquí la única que ganó fue Paloma Cuevas #SoriaPonceEH — Esther (@nerearalou) May 23, 2023

#soriaponceeh

Patéticos, me parece super fuerte que un programa como el hormiguero, saque una relación de infidelidad y lo quiera normalizar. La niñata tonta que se ha retratado bastante bien y el viejo que no sabe ni hablar, más tonto y no nace. Vaya pareja de tontos. — gelen pina (@PinaGelen31217) May 23, 2023

k puta vergüenza k estén contando todo esto como si no fuese nada, recordemos k el estaba con su mujer cuando se conocieron, primeras citas, etc. K ASCO #SoriaPonceEH — hoe (@nomellamesxfa) May 23, 2023

Qué vergüenza seguir invitando a toreros a la televisión y que se siga reconociendo como una profesión digna #SoriaPonceEH — Iván Bartolomé (@bdivan_) May 23, 2023

Hombre casado en 2017 buscado a una niña por IG. Vergonzoso #soriaponceEH

Vaya programita ayer 👎🏻 #salvamehormiguero @El_Hormiguero — bichamala (@bicheandolared) May 24, 2023

Que levante la mano quién esté pasando vergüenza ajena #SoriaPonceEH — Agus Lannister (@Agus1772) May 23, 2023

Hoy en el Hormiguero ponen la pelicula “Dos tontos muy tontos” #soriaponceEH — Silvita Maxima (@SilvitaMaxima) May 23, 2023

Enrique Ponce y su niña se quejan del acoso mediático!😂😂 Si fueron ellos los que no paraban de hacer tonterías para que los viéramos, tanto publicar cositas es lo que tiene, si te pones en el escaparate después te aguantas con las consecuencias#SoriaPonceEH — @celeste azul 💙 💙🎗️🎗️ (@orcaazulceleste) May 23, 2023

Absolutamente necesario para no vomitar viendo el hormiguero de hoy. #soriaponceEH pic.twitter.com/7u8xU26qzz — Don palillo (@palillo_oficial) May 23, 2023

Me está dando vergüenza ajena, no hay por dónde coger esto #SoriaPonceEH — greisi (@LisaSimp15) May 23, 2023

La entrevista está siendo un poco así #SoriaPonceEH pic.twitter.com/fEVTSR5HeL — Javier (@javibujidos) May 23, 2023

Tremenda Señora Paloma Cuevas, nada que ver con la trepadora de Ana Soria.#SoriaPonceEH @El_Hormiguero @EPonceOficial pic.twitter.com/D5HQJYme2M — Mi nombre es Soledad me dicen Sol (@Solteronaaa) May 24, 2023