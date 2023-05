Christian Gálvez: «‘Pasapalabra’ fue una pérdida, pero firmaría un contrato vitalicio con ’25 palabras'»

Christian Gálvez está de enhorabuena y por partida doble. Por un lado, el presentador acaba de renovar su contrato de larga duración con Mediaset España; y por otro, ‘25 palabras‘, el concurso que presenta cada tarde en Telecinco cumple este jueves 100 programas.

Coincidiendo con esta fecha tan especial, el bote de ’25 palabras’ ascenderá a 600.000 euros, la cifra más alta por el momento desde su estreno. Para celebrar esta efeméride, Christian Gálvez se rodeará de cuatro famosos que ya han pasado por el programa y que intentarán ayudar a los concursantes a llevarse el bote. Se trata de Ana Morgade, Cristina Medina, Laura Sánchez y Eduardo Casanova.

’25 palabras’ acumula una media del 9,2% y 832.000 espectadores y presenta una evolución ascendente en sus datos mensuales en lo va de año pasando del 8,5% en enero al 9,7% que ha registrado en abril. El programa presentado por Christian Gálvez lidera el target comercial entre todas las cadenas con un 11,4% y es la opción preferida por los espectadores de 13-24 años (9,8%), 25-44 años (12,1%) y de 45-54 años (10,7%). Por si fuera poco, es todo un éxito en Tik-Tok con más de 87,4 millones de visualizaciones.

De este centenario de ’25 palabras’, de sus objetivos con el concurso, de su futuro en Mediaset tras renovar su contrato y de ‘Pasapalabra’ hablamos en esta entrevista. En ella, además Christian Gálvez nos habla de cómo pudo haber fichado por Antena 3 pero prefirió quedarse en Mediaset y de cuál es su relación con ex-concursantes como Rafa Castaño y Orestes Barbero.

Imagen del programa 100 de ’25 palabras’

¿Qué supone cumplir 100 programas de ’25 palabras’ teniendo en cuenta lo complicado que está la franja y las audiencias?

Bueno es que no hay franja fácil. Lo importante es que haya una franja. Y realmente lo importante por un lado es que hay confianza de la cadena y por otro que nosotros estamos muy contentos con cómo está yendo el programa. Desde la productora tenemos mucha confianza en el formato y vamos poco a poco fidelizando audiencia y esperamos que siga creciendo todavía más.

Y personalmente, estoy feliz porque he empezado este programa en el mejor momento a nivel personal. Cosa que por ejemplo no sucedió con ‘Alta tensión’. Y eso suma. Así que felices de poder seguir haciendo cultura y entretenimiento.

Tal y como está la televisión hoy en día, ¿te imaginabas poder llegar a 100 programas en un momento en el que parecía que no se tenía paciencia con los programas?

No te voy a mentir, yo ha habido veces que he confiado más en algún programa y veces en los que he confiado menos. Pero sí que es verdad que ha habido momentos y etapas en los que la televisión no se permitía tener paciencia y se necesitaba algo más a corto plazo. Pero ahora creo que estamos en un momento dulce, hay un cambio y hay paciencia para consolidarse. Un programa no triunfa ni fracasa de la noche a la mañana, hay que cocerlo a fuego lento. Y en ese sentido nosotros nos sentimos muy protegidos y con mucho cariño. Hay mucha confianza en el programa. Al principio más que miedo te da respeto porque nos importa mucho lo que hacemos.

Si que recuerdo que cuando se nos encarga el proyecto y cogemos el formato que estaba testado en EEUU con un tipo de duración, y nosotros teníamos que duplicarlo teníamos por un lado la ilusión pero por otro lado el respeto de pensar si funcionaría. No hay que olvidar que al final hacemos televisión para los espectadores, no la hacemos para nosotros. Pero si daba vértigo.

Parece que ahora Telecinco pasa por una etapa de dejar consolidar a los programas y de tener más paciencia y promoción. ¿Lo sientes así?

Sí, al final todo son etapas. Hoy estás arriba y mañana estás abajo. Nadie te asegura nada. Al final somos fruto de los resultados. Nosotros somos conscientes de las circunstancias y conocemos las reglas pero queremos jugar. Las reglas hace un año eran unas y ahora son otras. Nunca fueron malas, sino diferentes. Hay otro tipo de necesidades lógicamente. Pero nosotros lo que queremos es jugar y nos adaptaremos a los cambios que se produzcan. Pero lo bueno es que tanto la cadena como desde la productora estamos contentos con el resultado que se va cociendo poco a poco.

Telecinco y Mediaset están en época de cambios pero siguen confiando en ti. Acabas de renovar el contrato de larga duración y eres además de los primeros en hacerlo tras la llegada de Alessandro Salem, ¿Cómo te sientes?

Muy contento. Paolo confiaba mucho en mí y ahora ha llegado Alessandro y sigue confiando y eso es un regalazo porque uno nunca sabe con un cambio de directiva si eres del perfil que gusta. Cuando un grupo te quiere renovar y tú quieres renovar con el grupo todo es fácil. Ahora tenemos dos años más para seguir trabajando juntos.

¿Te apetecería asumir otros retos más allá de ’25 palabras’?

Firmar 20 años más (risas). Bueno lo que pasa es que cuando tienes un programa diario y un concurso que es lo que me gusta no me puedo quejar. Que me gustaría hacer algún prime time, algún talent que ya hice y estoy capacitado pues sí, pero madrecita que me quede como estoy. Pero Alessandro sabe que si quiere algo de mí lo va a tener. Espero que podamos hacer más cosas. Y de hecho con la productora estamos haciendo más cosas y estamos produciendo cosas para Mediaset.

Cuando se estrenó ’25 palabras’ apostasteis por introducir la prueba con un concursante desde casa. Pero decidisteis eliminarla e introducir la repesca. ¿Qué os llevó a modificarlo?

Pues que sabemos escuchar a la audiencia y la gente que está en su casa lo que quería era héroes, heroínas o villanos jugando en continuidad y que el bote creciera. Nosotros nos adaptamos a los cambios. Cuando adquirimos los derechos del formato tuvimos que duplicar la duración y adaptarlo a la televisión de nuestro país. Y lo que hicimos fue crear nuevas pruebas ad hoc y de la manera de jugar en la que se debe seguir jugando. Nosotros pensábamos que era una buena idea acercar la televisión a las casas. Y era algo innovador pero al final la gente no quería que se cortara el ritmo del programa y del juego. Al final la televisión tiene un ritmo y de velocidad y lo que hicimos fue escuchar a la gente que quería que se diera una segunda oportunidad al concursante. Y sobre todo que el bote crezca porque al final el bote es el alma de cualquier concurso.

Parece que le está yendo muy bien al programa en Tik-tok…

Me lo han dicho sí. Pero sabes qué pasa que yo las redes sociales ya… Tengo Instagram que lo uso de vez en cuando y Linkedin. Pero Tik-Tok no tengo y Twitter me lo quité y no lo echo de menos. Me lo quité por salud mental. Hay mucha gente que utiliza las redes como terapia y creo que se equivoca. Al final son redes antisociales. Pero si es verdad que ’25 palabras’ funciona muy bien en redes sociales pero yo no tengo ningún mérito.

A lo largo de estos 100 programas han pasado ex-concursantes de ‘Pasapalabra’ por ’25 palabras’ como Antonio o Susana. ¿Cómo fue el reencuentro con ellos?

Es verdad que he perdido el miedo a no quedar bien con todo el mundo. Me cansé de quedar bien con todo el mundo, no sé si será porque me estoy haciendo mayor. Entonces si que es verdad que el Christian menos maduro le daba mucha importancia a los comentarios de redes de si este es tu favorito y este no. Yo no te puedo negar que he hecho amistades en los concursos como con Antoñito, con Susana, con Luis de Lama. Me alegré mucho de que Antonio ganara el bote en el especial. Pero ahora, yo no tengo concursantes favoritos porque cada uno tiene su propia historia e ilusión.

¿Pudiste hablar con Rafa Castaño tras ganar el bote de ‘Pasapalabra? ¿Y con Orestes?

Si, le mandé un mensaje. Hay que ser profesional. Pero por encima de todo hay que ser buena persona. Y por eso felicité tanto a Rafa como a Roberto y también a Orestes cuando le he visto haciéndolo bien. Si es que vivimos en el mundo y no lo puedo negar. Hay mucha gente a la que tengo mucho cariño aunque estén en otra cadena, pero me alegro mogollón. Yo puedo ser del Madrid y tener amigos en el Barça pero si juego contra el Barça quiero ganarles 5-0 (risas). Si es que cada vez que iba a Sevilla a presentar libros lo hacía Rafa. Entonces le tengo mucho cariño y a Orestes. Me hubiese alegrado con cualquiera de los dos.

Con el paso del tiempo, ¿cómo valoras el shock que supuso la salida de ‘Pasapalabra’?

Fue una pérdida, pero bueno fue una pérdida en la que pude despedirme y que tuve la posibilidad de volver a recuperar y yo preferí quedarme aquí en el grupo. Hay una cosa que dice Risto que me encanta que es que crecer o madurar es aprender a despedirse. Y a mí lo que me ha enseñado la televisión es que hay que aprender a despedirse. He perdido a profesionales como Jordi Rebellón, he perdido a grandes amigos y he perdido programas. Hay programas en los que yo tenía mucha fe y no terminaron de funcionar pero aprendes a despedirte de las cosas. Y cuando tienes la posibilidad de volver a hacer cosas que hiciste en algún momento yo creo que prima la lealtad y para mí Mediaset ha sido leal conmigo y yo he sido leal con Mediaset. Estoy donde quiero estar. Podría haber estado en otros sitios pero estoy donde quiero estar.

¿Entonces te ofrecieron fichar por Antena 3 para seguir presentando ‘Pasapalabra’?

Yo digo que preferí quedarme aquí. Y no dudé. Cuando hablé con Paolo cara a cara no lo dudé.

¿Cómo ves el horizonte a corto plazo?

Se lo dije a Alessandro Salem y a Manuel Villanueva (el director de Contenidos) cuando hablamos del futuro. Yo firmaría un contrato vitalicio con ’25 palabras’. Que si que quiero crecer, creo que no he tocado techo pero quiero estar muy seguro de cuál es el suelo. El suelo cuanto más elevado esté mucho mejor. Ojalá lleguen más cosas, que creo que llegarán pero que no sea una sustitución de una cosa por otra.

El hecho de que formes parte de la producción del programa hace que puedas tener más poder de decisión. ¿Hasta qué punto formas parte del programa?

Sobre papel sí. Pero es verdad que como presentador siempre hago lo que me da la gana y eso también es porque tengo un equipo que me respalda y me deja hacer lo que me da la gana. Y luego lo bueno es que tenemos una jerarquía muy horizontal con respecto a mis socios. Y llevamos tanto tiempo currando juntos, Rafa es mi socio pero además es uno de mis mejores amigos y es mi director. Entonces cuando Rafa como director me dice algo lo acato porque sé que es mejor por el bien del programa, por mi bien, por el ritmo del concurso y por los concursantes. Entonces no hay guerra de egos. Ellos me dan la libertad de hacer lo que quiera delante de la cámara y yo a ellos les doy libertad para que tomen las decisiones que crean que se deben tomar.

Lo que si hay un cambio con respecto a otros concursos que llevo haciendo en mi carrera es que yo siempre me iba guiando por las tarjetas con un guion. Yo sabía en cada momento qué iba a pasar y todos los paneles. Pero en este caso Rafa me dijo que quería que no llevase los paneles y que fuese improvisando y descubriendo el nivel de juego de los concursantes a nivel que iban acertando. Al principio me daba miedo pero ahora lo disfruto mucho.

Como productor, ¿crees que el futuro pasa por crear formatos o por testar algo que ya es un éxito fuera? Parece que es complicado parir algo aquí sin estar testado…

Bueno pero si en un momento determinado se confía, se testa y funciona te acabas de forrar. Mediaset yo creo que tiene la experiencia de saber cuándo probar una cosa o cuándo no, y cuándo comprar algo de fuera y cuándo no. Segundo la flexibilidad para poder confiar y tercero la capacidad para poder hacerlo. Son varios elementos en los que en la nueva línea que se quiere llevar en la cadena están las puertas abiertas. Hay oído receptivo y puede pasar cualquier cosa. Nosotros no dejamos de hacer absolutamente nada. Yo soy el encargado del I+D de la productora en el que estamos generando proyectos propios pero también no dejamos de rastrear el mercado y probando cosas que han funcionado en otros países.

Hablas del buen momento personal que vives. ¿En qué lo notas al llevarlo a lo profesional? ¿Tienes más energía y ganas de trabajar?

Bueno el tener ilusión por las cosas que uno hace. Cuando uno está feliz se muestra y se transmite. A mí me gusta mucho el concurso que estoy haciendo. Entonces si puedes aprovechar lo bien que estás a nivel personal mejor.