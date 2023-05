Arturo Valls acaba poniendo a Paz Padilla en la palestra por lo que revela en ‘El Hormiguero’

‘El Hormiguero‘ recibía este miércoles 17 de mayo a Arturo Valls. El presentador de Antena 3 acudía al programa de Pablo Motos para promocionar la nueva edición de ‘Mask Singer’, que ya se emite en la cadena de Atresmedia desde la pasada semana. Sin embargo, la entrevista acabó derivando en cómo gestiona la fama y recordando el encontronazo que tuvo en con un paparazzi.

Como era de esperar, Motos empezaba preguntando al presentador por ‘Mask Singer’. «¿Tú tienes información privilegiada de quién hay detrás de las máscaras?», se interesaba, a lo que él respondía de forma contundente: «Ahora que ya está grabado sí, pero en el momento del rodaje yo no sé absolutamente nada».

Al hilo, Arturo Valls también habló de la participación de Ana Obregón como investigadora, como hiciera en nuestra entrevista exclusiva. Sobre ella comentó que le iba «muy bien». «Tiene muchos contactos y eso le ha ayudado a averiguar unas cuantas máscaras», explicó el comunicador.

Además de presentar la tercera edición del guess show y haber conducido otros formatos en España, también hizo de máscara en Uruguay, donde se emite ‘Ahora caigo’ y ‘Me resbala’. Todo esto llevó a Pablo Motos a interesarse por cómo lleva Arturo Valls que sea una persona de gran interés para los paparazzis. «Mi pareja lo lleva fatal. La he visto salir reptando de la playa hasta la orilla para que no la fotografíen», comenzaba relatando.

«Hay veces que detectas que hay un paparazzi, que te están haciendo fotos… Es entonces cuando te tensas», proseguía antes de contar una anécdota. En una de esas ocasiones en las que estaba en la playa en Zahara de los Atunes (Cádiz), Arturo Valls se hartó y se dirigió hacia el paparazzi para solicitarle que parase. Aunque acabó viviendo un momento ‘tierra trágame’ porque no era él el objetivo de esos fotógrafos: «En una de esas me armé de valor y fui hasta él para decirle que si podía parar ya, pero me contestó: ‘te puedes apartar, que le estoy haciendo a Paz Padilla’. Resulta que ella estaba detrás».