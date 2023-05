Arturo Valls: «Habrá efecto llamada por Ana Obregón en ‘Mask Singer’, no le perjudicará»

Tras casi dos años después de su segunda edición y más de un año después de grabarse, Antena 3 estrena por fin este miércoles a las 22:45 horas la tercera edición de ‘Mask singer: adivina quién canta‘ con Arturo Valls como maestro de ceremonias y un equipo de investigadores renovado.

Javier Calvo y Javier Ambrossi se mantienen en la mesa. Pero Paz Vega y José Mota causan baja en esta edición y serán relevados por Ana Obregón y Mónica Naranjo. Los cuatro lucharán por descubrir la identidad de las 12 nuevas máscaras que veremos sobre el escenario.

La tercera edición de ‘Mask singer’ llega cargada de novedades con el delatador, un pulsador que podrá accionar cualquiera de los investigadores siempre que crea saber la identidad de una máscara. Pero tendrán que tener cuidado, pues si falla se juega una penalización. Sobre ello hablamos con Arturo Valls en esta entrevista.

Además, le preguntamos a Arturo Valls por cómo ha visto a Ana Obregón, si considera que toda la polémica generada en torno a su maternidad puede generar morbo de cara al programa. También le preguntamos por la vuelta de ‘Me resbala’ a Mediaset y por su relación actual con Atresmedia.

Vuelve ‘Mask singer’ casi dos años después de su última emisión. ¿Crees que esta larga espera hará que la gente lo coja con más ganas o al contrario?

Yo creo que sí, que cuando se echa algo de menos se coge con más ganas e ilusión. Creo que va a favorecer. Noto muchas ganas de ‘Mask singer’ en la calle y en las redes sociales. La gente no ha parado de preguntarme cuándo volvía y cuándo se estrenaba esta edición.

Esta edición lleva grabada un año, ¿crees que puede haber alguna broma, chascarrillo o personaje que se pueda haber quedado desactualizado y pueda perjudicar? ¿No te da rabia que haya que haber esperado tanto para la emisión?

Bueno son cosas que pasan. Es a lo que te juegas cuando es un programa grabado que no sabes cuando se va a emitir. Pero de todas formas, nosotros tenemos en cuenta la atemporalidad a la hora de grabarlo, tratamos de no hacer chistes con la actualidad ni algo muy pegado al día a día. Yo creo que en ese sentido, más allá de que en ese momento Ana Obregón no era abuela, creo que no le perjudicará el hecho de llevar ya un tiempo grabado.

Hablas de Ana Obregón, ¿crees que con todo el lío que se ha generado estos meses entorno a ella puede haber más morbo de cara a ver el programa? ¿O qué os puede perjudicar por la polarización que se ha dado?

Sí, hombre habrá un efecto llamada al principio. Pero yo creo que luego al final importará poco porque la clave es la curiosidad por saber quién está detrás de las máscaras y será lo que prime. Pero si que puede que al principio haya gente que tenga curiosidad por ver a Ana pero como no va a haber ninguna referencia ni se hace ningún comentario la gente entenderá que esto está grabado y que en esos momentos Ana no estaba en las circunstancias en las que está ahora.

Los Javis, Ana Obregón, Arturo Valls y Mónica Naranjo en ‘Mask singer 3’.

Sin duda el fichaje de Ana Obregón como investigadora junto a Mónica Naranjo es una de las novedades de esta edición. ¿Cómo las has visto como investigadoras?

Las he visto muy bien. Cada una con su estilo. Se han adaptado muy bien creo. Mónica tira de una cosa más técnica y profesional fijándose en las voces, si son cantantes profesionales o no. Y en cambio, Ana Obregón ha tirado de pura agenda e intuición. Ella lleva una trayectoria muy amplia, conoce a mucha gente. Y entonces está cada dos por tres pensando en qué conoce a esa persona y que coincidió con ella en no se donde. Y luego la he visto regalándonos momentos muy emotivos. Era su vuelta a la televisión y al entretenimiento después de haberle pasado lo que le pasó. Hubo momentos muy emocionales, algún encuentro con alguna máscara.

Otra de las novedades es ese delatador que parece que va a generar mucha competitividad. ¿Va a haber muchos piques entre los investigadores?

Absolutamente, hay muchos piques porque cuando había un exceso de confianza, cada uno de ellos quería demostrarlo con el delatador. Y es que puedes pulsarlo en cualquier momento del programa y eso obliga a la máscara a desenmascararse si es verdad. Entonces era muy potente. Y si fallas en la apuesta recibes un castigo, así que los investigadores cuando alguno de ellos se levantaba a dar al pulsador el resto trataba de convencer para que no pulsara si no estaba muy seguro. Y luego los castigos nos ha generado muchos momentos muy divertidos y míticos de la televisión.

Un año más parece que hay muchos perfiles desde medallistas olímpicos a celebritys internacionales. Sin decir nombre ni máscara, ¿qué perfil crees que puede sorprender más?

Hombre las estrellas internacionales por el hecho de ser internacionales ya generan su sorpresa y valor. Pero luego hay personajes que a mí personalmente me sorprenden más porque es un deportista o un icono que admiras. Al final a cada uno le sorprenderá uno u otro. Pero hay dos o tres máscaras que creo que van a dejar a todos con el culo torcido porque no te crees que se haya conseguido que estén en un programa como este. Y es que lo que sorprende es que hay perfiles que jamás ves en un plató de televisión y aquí si se les ve.

«Vamos a por una cuarta temporada de ‘Mask Singer’. Y claro ahora Ana si tiene que estar cuidando de la niña, y la conciliación no se lo permite, no podrá estar»

Ana Obregón en una promo de ‘Mask singer’

Volviendo a Ana Obregón, ¿cómo valoras tú toda la polémica que se ha generado en torno a su maternidad? ¿Qué opinas de ello? ¿Has podido hablar con ella?

La verdad es que no he podido hablar con ella. Y tampoco he profundizado mucho en la historia. No la he seguido mucho. Obviamente me he enterado pero no sé mucho más porque como al final ya estaba fuera del programa no he estado muy pendiente.

Ana Obregón dejó caer en el programa de Sonsoles que se iba a grabar una cuarta edición pero ella no iba a poder estar. ¿Tenéis ya una cuarta edición de ‘Mask singer’ firmada?

Sí, parece que está en marcha. Y claro ahora Ana si tiene que estar cuidando de la niña, y la conciliación no se lo permite, no podrá estar en la cuarta temporada. Pero sí, vamos a por una cuarta temporada porque esta tercera temporada creo que va a ser la mejor edición y confío en que vaya muy bien.

Vuelves a Antena 3 tras un tiempo sin programa. ¿Cómo es tu relación actual con Atresmedia? ¿Y cómo va la producción de ‘El club del 1%?

La relación con Atresmedia es muy cordial y muy buena. Pese a que ya no estoy con contrato de cadena, nos llevamos bien y seguimos trabajando juntos como con ‘El club del 1%’, que es un concurso divertidísimo. Ya lo hemos grabado. Y la verdad es que es muy original por el género, el tipo de preguntas que se hacen que nunca se han visto en un concurso porque son preguntas más relacionadas con la lógica y el sentido común. Y luego que tengo 100 concursantes ni más ni menos en un plató circular. Es como el ‘¡Ahora caigo!’ pero sin agujeros. La verdad es que es muy entretenido.

‘Me resbala’ vuelve este año a Mediaset con Lara Álvarez como presentadora. ¿Te da pena no poder continuar con el formato?

Fíjate, al final fueron cinco temporadas y tuve la sensación de que yo ya había cumplido un ciclo con ‘Me resbala’. Incluso si se hubiera hecho en Antena 3 no sé si lo hubiera presentado otra vez. Pero bueno a ver que tal les va en Mediaset y con Lara, que se va a tener que enfrentar a unas buenas piezas de la comedia española. A ver cómo se maneja y cómo lo hacen.