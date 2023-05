‘Mask singer 3’ vuelve a Antena 3: todas sus novedades, mecánica y lista de máscaras

Tras dos años de intensa espera, el que fue uno de los formatos revelación del 2020 regresa a Antena 3 con el estreno de su tercera edición. Así, ‘Mask singer’ vuelve con Arturo Valls de nuevo como maestro de ceremonias y un equipo de investigadores con dos nuevas caras como Ana Obregón y Mónica Naranjo, que se suman a Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Previo al estreno, Antena 3 y Fremantle han celebrado este martes la rueda de prensa de la tercera edición de ‘Mask singer’ en la que ha habido una destacada ausencia, la de Ana Obregón. La actriz y presentadora continúa en Miami junto a su hija-nieta Ana Sandra. No obstante, ha mandado un mensaje desde allí.

«Mask Singer es, sin lugar a dudas, uno de los programas más espectaculares de la televisión. Para mí ha sido un honor ser investigadora. Creo que no lo he hecho tan mal. Y, sobre todo, haber estado tan bien acompañada por mis queridos Javis y por Mónica Naranjo, que me ha ayudado en muchísimos momentos que eran bastante difíciles», remarcaba Obregón.

El delatador, la gran novedad de ‘Mask singer 3’

‘Mask singer’ regresa a Antena 3 con grandes novedades y 12 nuevas máscaras que tratarán de sorprender a investigadores y espectadores y convertirse en el tercer ganador/a del programa tras Paz Vega y Joaquín Cortés. Entre las máscaras, la primera novedad la encontramos en que por primera vez tendremos doble máscara: Alienígenas.

Otra de las novedades de esta edición es que en cada programa habrá dos desenmascaramientos, por lo que la emoción se amplía. Además, después de que en las ediciones anteriores hubiera máscaras invitadas, este año podrán quedarse como concursantes. «Antes eran invitadas a un único programa, pero ahora se incorporan con plenos derechos si el público no las vota para salir expulsadas», destacaba Carmen Ferreiro, la directora de Entretenimiento de Atresmedia.

Pero sin duda, lo que más juego dará a los investigadores y lo que generará mucho más ritmo para los espectadores es «el delatador». Se trata de un pulsador que los investigadores pueden pulsar en cualquier momento por cada grupo de máscaras. Eso sí, solo «cuando están convencidos de saber quién está bajo la máscara», aseveraba Nathalie García, CEO de Fremantle.

Y es que si pulsan y aciertan, el famoso que está bajo la máscara debe quitársela y queda inmediatamente fuera de concurso. Pero si pulsan y no aciertan, el investigador tendrá una penalización y el resto ya no podrá pulsar el delatador en ese grupo de máscaras. «Hay una penalización mítica que es un homenaje a la televisión clásica«, adelantaba Carmen Ferreiro. Pero era Arturo Valls el que se iba de la lengua al decir que tenía mucho que ver el ‘¿Qué apostamos?’. ¿Volverá la ducha de agua?

Así es la mecánica de la tercera edición

La tercera edición de ‘Mask singer’ volverá a constar de ocho galas. Durante la presentación, Nathalie García ha resumido cómo funcionará la mecánica en cada una de las galas. En las cuatro primeras se eliminarán dos máscaras por programa, en las dos siguientes 5 entrarán dos máscaras por programa que «no se van a desenmascarar salvo que el público lo pida». En los programas 6 y 7 sólo se eliminará una máscara por entrega, que contarán a su vez con un investigador invitado. Al octavo y último programa llegarán cuatro máscaras, pero sólo una será proclamada.

Al hablar de esta tercera edición de ‘Mask singer’, todos han coincidido en que «volvemos a lo grande» tanto a nivel visual como a nivel de casting. En ese sentido, entre los perfiles de esta temporada hay celebrities internacionales, medallistas olímpicos, top models, iconos de toda una generación, internacionales de la selección española y estrellas mundiales con millones de followers.

«Tenemos un casting genial. Nunca os imaginaríais que detrás de esas máscaras hay personas de todos los ámbitos. Personas con una agenda tan apretada que parece increíble que hayan sacado un hueco para venir a jugar con nosotros», destacaba Carmen Ferreiro orgullosa del casting que había conseguido cerrar Fremantle. Y es que tal y como han señalado, ‘Mask singer’ es «el programa donde quieren estar» todos los famosos.

Preguntados por la dificultad de las pistas, tanto Nathalie García como Carmen Ferreiro eran claras. «Es difícil. No lo puedes poner muy fácil porque entonces no hay juego, pero tampoco puedes poner pistas muy secundarias porque este programa lo hacemos para disfrute del espectador», aseguraban.

«Es televisión pura con momentos mágicos»

Durante la rueda de prensa, Javier Calvo confesaba estar encantado con sus dos nuevas compañeras. «Ana y Mónica son dos animales televisivos. Saben perfectamente cómo hace un programa, cómo llevar un espectáculo y conocen a todo el mundo», aseveraba el director de ‘Veneno’ y ‘Paquita Salas’. «Ha sido precioso acompañar a Ana en lo que fue su vuelta a la televisión después de todo lo que le pasó», añadía Ambrossi en alusión al momento personal que ha vivido Ana Obregón en los últimos años por la muerte de su hijo.

«Esta temporada es la que ha tenido momentos más especiales, divertidos y bonitos. Y también muy emocionantes», adelantaba después Javier Calvo. Y es que ‘Mask singer’ sigue «reivindicando la televisión en abierto y el evento». «La tele cada vez es más egocéntrica, y la que propone Mask Singer es generosa y justa para el espectador», añadía Mónica Naranjo.

Lista de máscaras de ‘Mask singer 3’

Alienígenas, Arlequín, Caballito de mar, Esqueleto, Faraona, y Tigre son las máscaras que competirán en la primera gala de ‘Mask Singer: adivina quién canta’. Al final de la noche, dos de las máscaras serán desenmascaradas. De esta forma, cada entrega del programa tendrá más emoción todavía al descubrirse la identidad de dos famosos.

Sirena, Matrioska, Cupcake, Gorila, Banderilla y Gnomo formarán el segundo grupo de máscaras, pero para ver su actuación habrá que esperar a la semana siguiente.