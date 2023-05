Arús se moja sin rodeos en la polémica de Bertín Osborne por ir a un acto del PSOE

Bertín Osborne ha vuelto a estallar después de haber sido cuestionado por asistir a un mitin del PSOE. Aunque él se define como «absolutamente liberal», no oculta que «sus principios y valores» son conservadores. De ahí que haya extrañado su presencia en un acto de los socialistas.

Fue el pasado 5 de mayo cuando Bertín Osborne acudió al acto de presentación de Ana Isabel Jiménez (PSOE), que aspira a renovar como alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). La fotografía del cantante sentado en primera fila no ha gustado nada en algunos círculos conservadores. Él presentador de ‘Mi casa es la tuya‘ asegura que acudió al mitin por la amistad que le une al teniente de alcalde del municipio sevillano.

«Estoy hasta las pelotas de esto. No tengo qué justificar que vaya. Conozco muchísimo un teniente alcalde que me pide que vaya, amigo mío. Si me lo hubieran pedido de otro lado hubiera ido también. Yo no tengo problemas en ir a ver a quien sea», ha dicho, muy enfadado, Bertín Osborne en el podcast Castillón Confidencial.

Este miércoles, 24 de mayo, han tratado esta polémica en ‘Aruser@s‘, el programa matinal de LaSexta presentado por Alfonso Arús. El programa emitió la reacción del cantante y recordó lo adelantado por El Mundo: una semana antes de que Bertín acudiera a este acto, la Junta de Gobierno Local de Alcalá de Guadaíra dio su aprobación al proyecto hotelero presentado por el artista para hacer un hotel en la finca donde reside, la misma donde se graba ‘Mi casa es la tuya’.

Bertín Osborne justifica su presencia en el mitin socialista

Aunque el artista niega que su apoyo a la candidata, y actual alcaldesa, tenga relación con este proyecto empresarial. «La invitación que me hicieron fue un mes antes de todo esto», asegura el andaluz, y recuerda que «uno pide una licencia como la pide todo el mundo, ¿qué tendrá que ver eso con que yo sea amigo del teniente de alcalde de mi pueblo, en el que llevo 32 años, y que me pida que le acompañe en la presentación de la candidatura? ¡Pues voy! ¿Por qué no voy a ir?».

Tras la emisión de estas declaraciones en el programa de LaSexta, las opiniones eran muy diversas. «La diana está muy puesta en él, entonces quizá debería ir un poco con cuidado», opina Víctor Amela, mientras que Òscar Broc aseguraba que «a mí un amigo me dice que vaya a un mitin, aunque no sea de su partido, y yo voy. Aunque sea de una ideología que no sea la mía, a mí no me importaría ir».

Alfonso Arús se posiciona en la polémica: «Tiene razón Bertín»

Por su parte, Alfonso Arús tiene una opinión muy clara y ha mostrado su apoyo a su compañero de Telecinco. «Es verdad que Bertín es asociado habitualmente a una ideología, pero ha acudido por amistad a otro mitin de otro partido. Y bueno, tiene razón Bertín por querer asistir a un acto político de la izquierda, de la derecha o del centro si existiera», ha sentenciado.

Por último, el presentador de ‘Aruser@s’ ha puesto el acento en un importante detalle: «Sigo en la certeza de que cuando hay unas elecciones municipales, no siempre coincides en el voto respecto a las nacionales. Es muy probable que tú votes en unas elecciones generales a un partido y por lo que sea acabes votando a otro partido en las elecciones municipales».