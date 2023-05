Alejandro Sanz rompe su silencio sobre el verdadero motivo de su preocupante estado

El pasado fin de semana Alejandro Sanz sorprendía a todos al difundir un alarmante mensaje en su perfil de Twitter, donde hacía público no estar atravesando por su mejor momento anímicamente. «No estoy bien, a veces no quiero ni estar. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado», escribía el artista en dicha publicación, sin aportar más detalles del porqué de su estado.

Ante las numerosas especulaciones sobre qué es lo que le está pasando realmente, Sanz ha roto su silencio por fin en la noche de este lunes. «Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas», ha empezado reconociendo el cantante.

«He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho», prosigue explicando Alejandro Sanz, que confirma que no pasa por una buena salud mental en estos momentos.

El artista ha querido exteriorizar sus sentimientos para ayudar así a muchas otras personas que puedan estar viviendo una situación parecida. Y deja claro que no piensa rendirse, ni piensa en retirarse de los escenarios. «No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea«, se sincera.

«Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol està de camino», concluye el artista, en un mensaje que ha generado nuevamente el apoyo de miles de seguidores, que se han volcado en masa para apoyar a Alejandro Sanz en estos difíciles momentos.