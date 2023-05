La alarmante publicación de Alejandro Sanz: «No estoy bien, a veces no quiero ni estar»

Alejandro Sanz ha sorprendido a toda su comunidad virtual con una alarmante publicación en la que reconoce no estar pasando por su mejor momento anímicamente y, a propósito, lanza un poderoso alegato hacia todas aquellas personas que tampoco lo están y, sin embargo, lo reprimen.

El popular artista ha querido exteriorizar sus sentimientos y compartir sin rodeos con sus casi veinte millones de seguidores en Twitter que está triste y cansado y que se encuentra trabajando «para que se me pase». Eso sí, no explica el porqué de su estado, lo que ha generado mayor preocupación.

«No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado«, comienza el duro texto que ha difundido Alejandro Sanz a altas horas de la madrugada. «Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano», continúa.

Alejandro Sanz: «Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual«

«Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual«, culmina esa publicación de Alejandro Sanz.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Unas últimas palabras que son todo un mensaje de aliento dirigido a esas miles de personas que no tienen una buena salud mental en estos momentos. Una lacra silenciosa que hay que combatir como una de nuestras mayores prioridades.

Así, son miles de seguidores los que se han volcado inmediatamente con Alejandro Sanz tras esta consternadora confesión. Muchos han reaccionado al post sintiéndose identificados con sus declaraciones y mostrando su gratitud por visibilizar de esta manera que no siempre es posible estar bien y que no estarlo también está bien.