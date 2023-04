Se destapa el resultado de Shakira en un test de inteligencia y es para alucinar a lo grande

Shakira sigue concentrando todas las miradas desde que abandonó definitivamente Barcelona. Tras pasar más de una década en la capital condal, la cantante colombiana se ha afincado en Miami con Milan y Sasha, los hijos en común con Piqué, tal y como firmaron en el acuerdo de custodia.

No obstante, la artista de moda está dando que hablar también ahora al descubrirse un dato personal que se desconocía o se ignoraba hasta la fecha. Y es su coeficiente intelectual. Según se ha publicado recientemente, Shakira presume de una inteligencia equiparable nada más y nada menos que a la del físico alemán Albert Einstein.

Su coeficiente es de 140, lo que significa que pertenece a ese exiguo 2% de la población mundial que posee un CI superior a 130. Hay que destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fija el límite para considerar a alguien superdotado en esos 130 puntos en un test de inteligencia. Conclusión: Shakira es superdotada.

Una información que trasciende del sitio web Coeficiente de Inteligencia, que cuenta con un apartado específico en el que aparecen 19 famosos ganadores de una membresía en Mensa (Asociación de personas de alto Coeficiente Intelectual). Y ahí se recoge que Shakira sería una de las mujeres más inteligentes del mundo.

A propósito, conviene resaltar las inquietudes intelectuales que la cantante ha demostrado públicamente. Aunque desde los 13 años está imbuida en la música -llegó a rubricar su primer contrato con Sony Music entonces-, ha tenido preocupaciones más allá de su profesión y es por ello que ostenta un currículum que probablemente muchos desconocen.

A Shakira siempre le ha seducido la psicología, las humanidades, la filosofía y la historia del arte. En 2007, se matriculó en Arte e Historia de la Civilización Occidental en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Iba de incógnito y utilizó una identidad falsa como ella misma confesó en una entrevista a The Guardian: «Parecía un niño. Algunas personas me miraron con desconfianza, otras me preguntaron, pero les dije que mi nombre era Isabel».

En pleno confinamiento, en 2020, ella misma compartía a través de sus redes sociales que había hecho un curso de cuatro semanas en Filosofía Antigua por la Universidad de Pensilvania. «Sé que mis pasatiempos no son prácticos, pero me llevó horas después de poner a los niños a dormir. ¡Gracias a Platón, sus predecesores y a la Universidad de Pensilvania por la «diversión» de 4 semanas!», compartió entonces en su Instagram.

Por si no fuera suficiente, en los idiomas tampoco hay quien le moje la oreja. La cantante colombiana habla además un perfecto inglés, francés, portugués, alemán e italiano.